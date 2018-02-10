天冷心更冷！網購電暖器遭假賣家詐騙

2018-02-10 15:13

〔記者 邱俊福／台北報導〕1名連姓女醫護人員日前因寒流來襲，在拍賣網站上購買電暖器，雙方用LINE談妥交易細節後，將6000元貨款轉帳給對方，結果遲遲未收到電暖器，LINE也都已讀不回，才發現受騙。刑事局今天呼籲，社交平台或拍賣網站陷阱多，網購應慎選有口碑、有服務電話，甚至有實體店面的賣場，並避免私下交易和先付款後取貨，面交或貨到付款亦盡量確認貨品無誤再付款，以防遭受詐騙。

連女表示，自己單身賃居山區，由於工作關係必須輪值夜班，寒流來襲時深夜騎車返家，感覺連血液都快凍僵了，因此在購物網站商店街尋找合適的室內電暖器好過冬，經過一番比價，在某賣場找到價錢和功能合適的產品，賣家要求用LINE討論交易事宜來省成交服務費，並表示匯款後立即出貨，隔天就可享受暖冬。

連女認為合理，立刻使用網路銀行將6000元貨款轉帳給對方，結果不但隔天沒收到貨，過了3天都音訊全無，後來甚至連賣場都關閉下架。同樣遭遇的還有家住南部的張姓家庭主婦，同樣在商店街與賣家用LINE私下交易購買電暖器，轉帳2975元貨款後，對方不出貨亦不回訊，讓她在寒冷的冬天更加心寒。

警方表示，年關將近，購物需求增加，假網拍詐騙案件數竄升為詐騙類型第1名，歹徒盜用優質賣場帳號或另開假賣場，在拍賣網站上削價販售時興、高單價商品，並要求以通訊軟體私下交易，讓被害人求助無門。

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