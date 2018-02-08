六房媽祖怒了！信徒還願紅包被偷 連3天「發爐」

台中市六房媽還願紅包被丟，連續3天「發爐」，甚至連插的香都倒一邊。（台中市六房媽會提供）

2018-02-08 17:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「六房禡祖生氣了！」

「台中市六房媽祖會」日前信徒還願給六房媽的紅包被宵小偷走，「發爐」3天，廟方感到疑惑，擲筊後展開巡查，發現原來是壓在六房媽前元寶下的紅包不翼而飛，趕緊報案，警方當天下午就抓到37歲嫌犯，他坦承犯案，聲稱家境清寒，沒錢吃飯，才會下手做案，台中市六房媽祖會理事長黃義村得知後，本著六房禡的慈悲心，反而包了一包紅包，並帶著肉乾、水果到派出所送給嫌犯，要他不要再犯，嫌犯感動不已，允諾絕不再偷東西。

台中市六房媽祖會位在烏日溪南地區，當地有許多中小企業，六房媽不但保佑居民平安，也保佑中小企業生意順利，因此也被稱為「生意媽」，相當靈驗，很多企業主都會來六房媽拜拜，祈求生意興隆。

有個董事長包了個紅包給六房媽還願，廟方就放在六房媽前的元寶下，但2月3日中午被偷，廟方並不知情。

而六房媽的香爐連3天「發爐」，甚至連插的香都倒一邊，7日廟方做法會，理事長黃義村覺得事有蹊蹺，擲筊請示「是否有事情發生？」一擲果然是聖筊，黃義村巡視整座廟，發現六房媽前面的元寶歪一邊，而壓在元寶下的紅包不見了！

黃義村馬上向五光派出所報案，當天下午就捉到嫌犯，警方告知廟方，嫌犯聲稱家境清寒，沒錢吃飯，才會偷了六房媽的紅包。黃義村一聽，雖然嫌犯的行徑不對，他仍基於媽祖的慈悲心，包了一包紅包，帶著肉乾及水果五光派出所送給嫌犯。

黃義村跟嫌犯說，不管家境如何，偷竊就是不對，希望以後不要如此，嫌犯看到黃義村不計較他偷錢，送給他紅包、食物，非常感動，連忙說「下次不會如此」。但偷竊是告訴乃論罪，警方仍將嫌犯依法移送。