中市警查獲套房「煉毒廠」 嫌犯強辯「自用」

2018-02-08 13:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕住宅大樓最擾人的事，莫過於鄰居飄出吸毒臭味，台中市警局六分局實施「安居專案」工作，在兩處社區大樓內的出租套房，逮捕1個K他命製造工廠，以及1個毒品分裝廠，其中，黃姓男子等3人，購買化學藥劑在套房內「煉毒」，住戶屢次投訴，警方查獲K他命25公克，半成品400毫升，法院裁定黃男與共犯共2人羈押，另有林姓與賴姓男子組成的毒品分裝廠，查獲嗎啡7公克，以及毒咖啡11包，這些人都否認製毒、分裝與販售，全辯稱「自己要用的」，檢方裁定林嫌與賴嫌15萬元交保。

中市大樓住宅林立，警方也常接到住戶、管理委員會或社區保全反映，特定住戶會飄出類似燃燒塑膠物的臭味，但轄區警方沒有搜索票，無法查緝毒品，分局偵查隊將這些投訴案集中偵辦，對於最可疑的住戶，申請搜索票搜索，從元月29日至2月5日，共清查西屯區公寓大樓992棟，查獲12人涉嫌吸毒或製造毒品，其中，最特殊的是黃男（30歲）的煉毒廠。

警方調查，黃男與共犯、女友3人，每月約2萬元租金，承租一處大樓的套房，自己買了化學藥劑、燒杯與原料，就在租屋處提煉K他命，臭味惹來住戶抱怨檢舉，警方上月31日搜索時，查獲燒杯等各種工具，K他命25公克與液態半成品400毫升，黃男等2人辯稱沒有販售，是提煉給自己吸食，法院依毒品危害防制條例裁定2人羈押，黃男的女友以3萬元交保。

六分局另於一處大樓內的出租套房，查獲以林姓（26歲）與賴姓（26歲）一起組成的毒咖啡分裝工廠，他們購買嗎啡、俗稱一粒眠的強烈鎮定劑，磨碎之後胡亂混到咖啡粉內，分裝後以每包500元價格販售，2人也全都辯稱「自己要用的」，警方查獲嗎啡7公克、一粒眠112顆，以及毒咖啡7包，檢方依毒品危害防制條例，裁定2人15萬元交保。

六分局指出，社區居民如果發現鄰居有以下的涉毒特徵，很有可能涉入毒品，可檢舉減輕社區毒品案件，讓社區更安全：一、無人進出卻有機器長期運轉、長期開燈，或裝設遮光、隔音設備。二、面容憔悴，作息日夜顛倒、出入分子複雜。三、屋內經常傳出刺鼻異味，包括塑膠燃燒味、化學藥劑或掩飾用的香精氣味。

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