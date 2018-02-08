陳家欽高市警長任內創舉 防寒外套絕版更搶手

2018-02-08 00:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕30多年未變化的警察制服，經票選年底全面換裝，全面改成藏青色、帥氣、輕便制服，高市警局最近開放登記，但警政署長陳家欽任高市警長時，在治裝上就有創舉，增加防寒外套選擇，多達5500多名官警選它，因今年寒流來襲，有官警穿出，十分帥氣吸睛，不料，此外套竟成絕響。

這套警察防寒外套，平時像休閒外套，非常保暖，執勤時可將收藏於口袋的徽章，以及「刑警」、「警察」字樣翻出識別，去年7月間發給官警，高雄地區因平日氣溫高，防寒外套始終放置衣櫃，險些被官警遺忘。

直到今年跨年晚會氣候變冷，市警局要求員警著防寒外套執勤，官警才發現這套帥氣的防寒外套，進而感謝前局長、現任署長陳家欽，也有當時未勾選防寒外套的員警、刑警，十分後悔，畢竟許多官警勾選西裝或制服，因制服常不合身，只好自己花錢訂做，統一製做的制服、西裝，最後都塞進衣櫃內，相當可惜。

後勤科表示，防寒外套分為內外層，平時是休閒外套，執行公務時，可自口袋翻出警徽與刑警等字樣，衣背也可翻出「高雄市警察局CID」字樣，不需再另外準備警用背心，保暖實用又便利，高市6000多名官警，約有5500多人勾選它。

最近寒流來襲，許多官警首次穿出，帥氣逼人還逼退寒氣，令不少沒擁有它的官警扼腕、後悔，正當警政署宣佈改換30多年的警察制服，加上寒流一波比一波冷，高市警局這套「獨家」防寒外套，詢問度更是激增。

據了解，高市創舉的這件防寒外套，已連續2年未列入選項，後勤科也表示可惜，因陸續有基層官警反映，108年度的警察治裝預算，將向何明洲局長建議，再增加防寒外套選項，希望不會成為絕響。