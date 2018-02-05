縣市分局長等132名中高階警官 職務異動

2018-02-05 10:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署今發布新一波中高階警察人事案，是春節前最大一波調整，共有132位兩線四星到三線一星的警官職務異動，由於除直轄市外的縣市分局長，已有近一年沒有調整，全台各地的分局長及地方人士，莫不引頸期盼，終於在春節前夕進行大幅度調整。

據了解，這一波人事異動包括警政署科長、直轄市警局督察、縣市警局副局長、港務警察總隊副總隊長，以及縣市警局分局長等，警政署長陳家欽依其品操學能、工作績效，及職期與地區調任等職務遷調原則通盤檢討，共有132名警官職務調整，預計2月7日（週三）辦理交接。

警職調整如下：

1、臺北市政府警察局行政科科長蔡清龍調任警政署科長

2、新北市政府警察局後勤科科長黃柏燊調任警政署科長

3、臺南市政府警察局防治科科長黃世吉調任警政署科長

4、基隆市警察局副局長許頌嘉調任警政署科長

5、苗栗縣警察局副局長游永中調任警政署科長

6、新竹市警察局副局長李建廣調任刑事警察局預防科科長

7、警政署航空警察局主任秘書室秘書江守寰調任航空警察局督察長

8、臺南市政府警察局督察室督察歐祖明調任國道公路警察局督察長

9、新北市政府警察局督察室督察洪志朋調任桃園市政府警察局督察

10、高雄市政府警察局督察室督察黃順益調任臺南市政府警察局督察

11、宜蘭縣政府警察局副局長葉步和調任臺北市政府警察局督察

12、嘉義市政府警察局副局長吳在堂調任臺北市政府警察局督察

13、花蓮縣警察局副局長陳東成調任臺北市政府警察局督察

14、基隆市警察局副局長李崇偉調任新北市政府警察局督察

15、新竹縣政府警察局副局長黃志祥調任新北市政府警察局督察

16、澎湖縣政府警察局副局長張泰賓調任新北市政府警察局督察

17、臺東縣警察局副局長黃錫英調任新北市政府警察局督察

18、新竹市警察局副局長葉志誠調任臺中市政府警察局督察

19、南投縣政府警察局副局長吳銘淵調任臺中市政府警察局督察

20、彰化縣警察局副局長賈立民調任臺中市政府警察局督察

21、嘉義縣警察局副局長陳志榮調任高雄市政府警察局督察

22、雲林縣警察局副局長賴吉雄調任高雄市政府警察局督察

23、屏東縣政府警察局副局長洪榮敏調任高雄市政府警察局督察

24、臺東縣警察局副局長魏仲亨調任高雄市政府警察局督察

25、高雄港務警察總隊副總隊長黃惠生調任基隆市警察局副局長

26、新北市政府警察局保安科秘書潘志成調任高雄港務警察總隊副總隊長

27、南投縣政府警察局副局長薛克揚調任基隆市警察局副局長

28、新竹縣政府警察局副局長孫鍾傑調任南投縣政府警察局副局長

29、基隆港務警察總隊副總隊長王炳睿調任宜蘭縣政府警察局副局長

30、中央警察大學秘書室組長吳燦宜調任基隆港務警察總隊副總隊長

31、臺中港務警察總隊副總隊長黃秀法調任新竹市警察局副局長

32、保安警察第六總隊第一警官大隊大隊長蔡文祥陞任臺中港務警察總隊副總隊長

33、苗栗縣警察局副局長詹忠調任新竹縣政府警察局副局長

34、金門縣警察局副局長謝建國調任苗栗縣警察局副局長

35、雲林縣警察局副局長余臺貴調任彰化縣警察局副局長

36、花蓮港務警察總隊副總隊長林明志調任雲林縣警察局副局長

37、保安警察第七總隊第三大隊大隊長李紹榆陞任花蓮港務警察總隊副總隊長

38、澎湖縣政府警察局副局長張偉中調任屏東縣政府警察局副局長

39、彰化縣警察局督察長蔡春富陞任澎湖縣政府警察局副局長

40、連江縣警察局副局長蔡宗昌調任臺東縣警察局副局長

41、保安警察第一總隊第三大隊大隊長吳志忠陞任連江縣警察局副局長

42、宜蘭縣政府警察局主任秘書馬新民陞任新竹市警察局副局長

43、新竹縣政府警察局督察長傅孟煒陞任新竹縣政府警察局副局長

44、苗栗縣警察局主任秘書范織坤陞任苗栗縣警察局副局長

45、澎湖縣政府警察局主任秘書林中興陞任南投縣政府警察局副局長

46、雲林縣警察局督察長卓金益陞任雲林縣警察局副局長

47、新竹縣政府警察局主任秘書王鴻儒陞任嘉義市政府警察局副局長

48、保安警察第七總隊督察長涂文秀陞任嘉義縣警察局副局長

49、臺東縣警察局督察長林清圳陞任花蓮縣警察局副局長

50、南投縣政府警察局主任秘書石進智陞任臺東縣警察局副局長

51、苗栗縣警察局督察長張金來陞任澎湖縣政府警察局副局長

52、警政署資訊室科長張俊揚調任金門縣警察局副局長

53、花蓮縣警察局督察長許豐統調任新竹縣政府警察局督察長

54、苗栗縣警察局苗栗分局分局長陳國文調任花蓮縣警察局督察長

55、新竹市警察局主任秘書謝志敏調任苗栗縣警察局督察長

56、連江縣警察局主任秘書曹祖榮調任新竹市警察局主任秘書

57、宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長鍾承志調任連江縣警察局主任秘書

58、金門縣警察局主任秘書江麗芬調任彰化縣警察局督察長

59、南投縣政府警察局南投分局分局長邱主文調任金門縣警察局主任秘書

60、雲林縣警察局主任秘書余鴻恩調任雲林縣警察局督察長

61、嘉義市政府警察局主任秘書潘錫輝調任雲林縣警察局主任秘書

62、連江縣警察局督察長周冠輝調任嘉義市政府警察局主任秘書

63、嘉義市政府警察局第二分局分局長張嘉煌調任連江縣警察局督察長

64、臺東縣警察局主任秘書雷武君調任臺東縣警察局督察長

65、澎湖縣政府警察局督察長張樹義調任臺東縣警察局主任秘書

66、新竹市警察局第二分局分局長劉文雄調任澎湖縣政府警察局督察長

67、花蓮縣警察局花蓮分局分局長呂芳典調任保安警察第七總隊督察長

68、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長莊武能調任宜蘭縣政府警察局主任秘書

69、新竹市警察局第一分局分局長鄭文銘調任新竹縣政府警察局主任秘書

70、臺東縣警察局臺東分局分局長方世君調任苗栗縣警察局主任秘書

71、彰化縣警察局員林分局分局長唐念舜調任南投縣政府警察局主任秘書.

72、屏東縣政府警察局屏東分局分局長曹儒林調任澎湖縣政府警察局主任秘書

73、基隆市警察局第四分局分局長曾榮泰調任保安警察第三總隊第一大隊大隊長

74、屏東縣政府警察局里港分局分局長蘇榮明調任基隆市警察局第四分局分局長

75、澎湖縣政府警察局望安分局分局長楊効宜調任屏東縣政府警察局里港分局分局長

76、臺南市政府警察局歸仁分局防治組組長謝政憲陞任澎湖縣政府警察局望安分局分局長

77、宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長陳宇桓調任宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長

78、臺東縣警察局關山分局分局長徐俊生調任宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長

79、屏東縣政府警察局枋寮分局分局長蔡耀順調任臺東縣警察局關山分局分局長

80、嘉義市政府警察局第二分局副分局長蔡進明陞任屏東縣政府警察局枋寮分局分局長

81、雲林縣警察局虎尾分局分局長張沛銘調任宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長

82、新竹縣政府警察局新埔分局分局長陳立祺調任雲林縣警察局虎尾分局分局長

83、新竹縣政府警察局保安科科長陳啟明陞任新竹縣政府警察局新埔分局分局長

84、基隆市警察局第三分局分局長蕭惠珠調任新竹市警察局第一分局分局長

85、宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長陳瑞基調任基隆市警察局第三分局分局長

86、新北市政府警察局海山分局交通組組長陳信璁陞任宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長

87、雲林縣警察局西螺分局分局長林崇志調任新竹市警察局第二分局分局長

88、臺東縣警察局成功分局分局長符基強調任雲林縣警察局西螺分局分局長

89、屏東縣政府警察局秘書科科長方秋梅陞任臺東縣警察局成功分局分局長

90、新竹縣政府警察局竹北分局分局長吳文貴調任保安警察第一總隊第三大隊大隊長

91、雲林縣警察局北港分局分局長李憲蒼調任新竹縣政府警察局竹北分局分局長

92、南投縣政府警察局集集分局分局長廖志明調任雲林縣警察局北港分局分局長

93、桃園市政府警察局刑事警察大隊督察組組長蘇旭茂陞任南投縣政府警察局集集分局分局長

94、彰化縣警察局芳苑分局分局長江建宏調任苗栗縣警察局苗栗分局分局長

95、屏東縣政府警察局潮州分局分局長蘇玉坪調任彰化縣警察局芳苑分局分局長

96、花蓮縣警察局鳳林分局分局長楊峰明調任屏東縣政府警察局潮州分局分局長

97、臺北市政府警察局內湖分局偵查隊隊長王國峯陞任花蓮縣警察局鳳林分局分局長

98、彰化縣警察局彰化分局分局長陳順和調任鐵路警察局高雄分局分局長

99、彰化縣警察局和美分局分局長洪宏榮調任彰化縣警察局彰化分局分局長

100、南投縣政府警察局仁愛分局分局長邱紹雄調任彰化縣警察局和美分局分局長

101、新北市政府警察局汐止分局秘書室主任金秋華陞任南投縣政府警察局仁愛分局分局長

102、雲林縣警察局臺西分局分局長張益禎調任彰化縣警察局員林分局分局長

103、屏東縣政府警察局恆春分局分局長曾學貴調任雲林縣警察局臺西分局分局長

104、高雄市政府警察局鳳山分局行政組組長楊龍祥陞任屏東縣政府警察局恆春分局分局長

105、彰化縣警察局鹿港分局分局長劉明興調任南投縣政府警察局南投分局分局長

106、嘉義縣警察局中埔分局分局長施宇峰調任彰化縣警察局鹿港分局分局長

107、新北市政府警察局新店分局保防組組長王立德陞任嘉義縣警察局中埔分局分局長

108、嘉義縣警察局朴子分局分局長張桂霖調任嘉義市政府警察局第二分局分局長

109、嘉義縣警察局竹崎分局分局長江慶斌調任嘉義縣警察局朴子分局分局長

110、警政署副署長室專員江建忠調任嘉義縣警察局竹崎分局分局長

111、嘉義縣警察局民雄分局分局長王智琨調任保安警察第七總隊第三大隊大隊長

112、花蓮縣警察局吉安分局分局長何正光調任嘉義縣警察局民雄分局分局長

113、花蓮縣警察局玉里分局分局長鍾德勳調任花蓮縣警察局吉安分局分局長

114、臺中市政府警察局豐原分局行政組組長潘仕能陞任花蓮縣警察局玉里分局分局長

115、屏東縣政府警察局東港分局分局長郭子弘調任屏東縣政府警察局屏東分局分局長

116、金門縣警察局金湖分局分局長劉清俊調任屏東縣政府警察局東港分局分局長

117、臺北市政府警察局刑事警察大隊經濟組組長張文峰陞任金門縣警察局金湖分局分局長

118、屏東縣政府警察局內埔分局分局長婁子才調任花蓮縣警察局花蓮分局分局長

119、澎湖縣政府警察局白沙分局分局長張文川調任屏東縣政府警察局內埔分局分局長

120、臺中市政府警察局第三分局行政組組長程純濱陞任澎湖縣政府警察局白沙分局分局長

121、南投縣政府警察局草屯分局分局長婁自強調任臺東縣警察局臺東分局分局長

122、南投縣政府警察局埔里分局分局長潘金葉調任南投縣政府警察局草屯分局分局長

123、南投縣政府警察局中興分局分局長徐章哲調任南投縣政府警察局埔里分局分局長

124、新北市政府警察局汐止分局交通組組長謝錫釗陞任南投縣政府警察局中興分局分局長

125、新竹市警察局第三分局分局長吳山連調任新北市政府警察局副分局長

126、雲林縣警察局斗南分局分局長李俊德調任新竹市警察局第三分局分局長

127、嘉義縣警察局布袋分局分局長黃福良調任雲林縣警察局斗南分局分局長

128、臺南市政府警察局新營分局督察組組長陳盈菖陞任嘉義縣警察局布袋分局分局長

129、彰化縣警察局溪湖分局分局長楊山明調任苗栗縣警察局警務參

130、嘉義縣警察局水上分局分局長陳俊明調任彰化縣警察局溪湖分局分局長

131、金門縣警察局金城分局分局長李智源調任嘉義縣警察局水上分局分局長

132、高雄市政府警察局鹽埕分局督察組組長郝心誠陞任金門縣警察局金城分局分局長