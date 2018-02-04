強逼口爆加喝尿 援交妹報警逮變態男

2018-02-04 15:14

〔記者余衡／新北報導〕從事保全工作的22歲黃姓男子有特殊性愛癖好，要求伴侶在性交後接受口爆加喝尿，女友受不了提出分手後，黃男將目標轉向嫖妓及網路上的援交妹，強逼她們接受變態性交易，援交妹「小魚」接過黃男生意後將他列為拒絕往來戶，不料黃男竟申請新帳號騙出「小魚」死纏爛打，援交後還沒付足額費用，「小魚」不甘受辱向警方報案，警方查出黃男疑似涉及多起類似案件正擴大偵辦中。

警方調查，黃姓男子疑因工作壓力大產生特殊性癖，女友不堪噁心行徑提出分手後，黃男轉而上網找應召站或援交妹買春，由於應召女收費較高多半又不願配合，往往無法排解黃男強烈性慾，黃男某次擅自對應召女內射並要求喝尿，女方憤而找人痛扁黃男，後來黃男改透過通訊軟體LINE搜尋援交妹。

而黃男交易時第一次往往很正常，等到第二次再找同一名援交妹時，就開始要求援交妹接受內射、口爆及喝尿等變態行徑，黃男每月三萬元薪水幾乎全用在買春，到了月底沒錢時還曾白嫖，他吃定援交妹不敢報警，但在口耳相傳下早已惡名遠播。

上個月黃男新申請手機門號及LINE帳號，聯繫曾經交易的援交妹「小魚」，小魚不疑有他但到場發現恩客竟是黃男，她當場拒絕交易不料黃男竟尾隨到女方住處，苦苦哀求加碼到1萬元進行性交，「小魚」勉為其難答應後但離開時黃男只付了4千元，於是小魚不甘受辱冒著被社維法裁罰的風險報警。

經警方初步調查，黃男以變態不但曾偷走援交妹身上財物，還曾以電擊棒威逼進行變態性交易，研判受害者恐怕超過5人以上，全案訊後依詐欺、強制性交及竊盜罪函送法辦，並持續擴大釐清中。