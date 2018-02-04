為買LV包 E奶中籍女大生外拍遭狼性侵、偷拍

2018-02-04 12:37

〔記者楊國文／台北報導〕桃園許姓男子自稱攝影師，邀有E罩杯豐滿身材的中國籍女大生外拍當模特兒，她因想買LV名牌包缺錢而赴約，卻遭許男性侵，許男事後還以她被偷拍的露點照威脅不得報案，高等法院斥責許已有對外拍模特兒強制猥褻犯行竟再犯，依強制性交罪判4年，另依竊錄身體隱私部位等罪判1年，可易科罰金36萬，可上訴。

判決指出，許男（38歲）2016年3月16日透過手機交友軟體認識來台就讀大學的小雅（化名，20歲），自稱擔任攝影師，交談間得知小雅有意打工，謊稱正好要拍時裝作品，詢問她有無興趣外拍，若有興趣，希望她傳身材數據給他參考並報價。

小雅當時想買一個約2萬7000元的LV名牌包，正在缺錢，對許男的邀約很心動，就回覆「身高165、罩杯E、上圍95」等身材數據給許男，但她對自己外表不夠有自信，探詢說「我比較肉肉的」、「真假．．臉大也OK嗎」等語。

許男見小雅表達興趣，假意稱許說「妳超適合」、「相信我的眼光」，還佯稱「如果拍的美，可以推薦給網拍廠商好友。」談妥若拍時裝照3000元，比基尼照則提高到6000元。

雙方同月19日上午碰面後，許帶小雅到桃園市一家摩鐵，要求換穿他提供的連身低胸短裙透明洋裝拍照，許一邊裝模作樣拍照，一邊假裝替她按摩放鬆肢體，涉趁機其掐捏大腿內側等隱委部位，最後更強脫她的隱形內衣，親吻酥胸，她抗拒不從，仍遭許以手指性侵得逞。

小雅驚慌反抗，許男佯裝道歉，她因單純的想賺取6000元酬勞，又怕許翻臉張揚她是中生卻違規打工外拍的事，委曲同意讓許拍完，但不讓許再吃她豆腐。

不過，許男不但趁機偷拍小雅露點照，只給她1500元的酬勞，事後還約她上床被拒，為避免小雅報警，以LINE傳送「下面也有露點、有拍到、妳想看嗎？」、「「妳不希望妳的學校、系上、同學看到這些照片吧！」、「妳敢出責我就兩敗俱傷」

小雅將1500元退還許男後提告，許男否認性侵，辯稱拍攝內容都經小雅同意，至於露點照是拍照時不小心誤觸錄鍵，絕非偷拍。

高院指出，許男辯詞荒謬，不但8年前已有對外拍模特兒強制猥褻前科，這次除性侵被害人犯行外，更以裸照當成恐嚇的籌碼，不應輕縱，依強制性交等罪判刑。