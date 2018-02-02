樂陞案 許金龍一審判18年、併科罰金1億

2018-02-02 16:00

［記者張文川／台北報導］台北地院審理日商百尺竿頭併購樂陞科技破局案，檢方起訴樂陞董事長許金龍等10人，並對許金龍具體求刑30年，歷經1年審理，今天宣判，認定許金龍擾亂市場秩序、重創投資人而賺取暴利，依違反證券交易法等罪，判處許金龍18年有期徒刑，併科罰金1億元，沒收40億7000萬餘元不法所得。可上訴。

其餘被告，樂陞前後任財務長李柏衡判刑1年4月，謝東波判2年，謝緩刑4年；樂陞法律顧問潘彥州判2年，併科罰金500萬元；曾犯國票百億元盜領案出獄的股市作手楊瑞仁（改名楊博智）被判刑2年，因認罪獲緩刑5年，條件是義務勞務240小時、支付國庫500萬元。

許金龍的好友律師鄭鵬基判刑2年，緩刑5年，支付國庫300萬元。康和證券董座葉公亮、副總呂素玲、協理林宜霖、遠銀協理林麗珍等4人獲判無罪。

許金龍目前仍收押於台北看守所，今未到庭聆判，至今已被羈押491天。

樂陞前年5月底股東會臨時宣布，百尺竿頭要砸48.6億元，以每股128元收購樂陞股票，股價噴出最高115.5元，但百尺竿頭最終毀約不埋單，市值蒸發逾180億元，投資人血本無歸，疑點重重，檢調介入調查，查出許金龍與中國2公司簽訂密約買他的私募股、可轉換公司債，中飽私囊40億餘元。

許金龍被控於2013至2015年間，5度利用紙上公司製造虛偽的「策略性投資人」，以市價8成取得樂陞私募股票，再利用樂陞投資中國「Tiny Piece」28億元、「同步公司」53億元的機會，隱瞞樂陞董事會與中方2公司簽訂密約，要求對方股東購買他的個人私募股票，各獲利逾12億7000萬元、26億4000萬元。

判決指出，許金龍出售私募股票、內線交易、發行可轉換公司債套利、侵占樂陞公司款項，所獲犯罪所得共計40億7023萬餘元，以及葫蘆公司名下之私募股票1700仟股，均為許金龍實質所有，合議庭宣判時，一併依法宣告沒收。

日本籍被告樫埜由昭、中國籍王佶等3人，偵查期間未到案，已由檢方發布通緝。

樂陞前獨立董事陳文茜、李永萍、尹啟銘3人，北檢另行偵辦涉嫌背信的部分，去年10月認定罪嫌不足，難以證明他們知情，將3人處分不起訴。