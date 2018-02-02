超傻眼！4個輪胎都被偷

2018-02-02 14:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕西螺王姓車主今天早上7點多準備開車上班，走到停車處嚇一大跳，車子的4個輪胎不翼而飛，車主把照片PO上臉書「西螺囝仔」社團，希望路過車主能提供行車紀錄器，早日將竊嫌繩之以法。

西螺警方接獲報案，初步了解，車主昨天晚上8點把車子停放在中山國小公園附近路邊，今天早上7點多出門要上班發現4個車輪遭竊，員警已完成蒐證，並調閱附近監視器進一步偵辦中。

車主的PO文引起許多民眾留言，「扯爆了」、「小偷太失德」、「傻眼」、「太誇張」、「快過年了，小偷缺很大」。