小港便當店氣爆！阿嬤赤腳奪門逃 16傷3人送加護病房

高雄市小港區山明路一家便當店今晚用餐時間發生氣爆，造成10多人受傷，其中3人重傷，已入住加護病房。（記者張忠義攝）

2018-02-01 23:36

首次上稿 19:57

更新時間 23:36

〔記者方志賢、洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區山明路一家便當店，今晚（1日）用餐時間發生氣爆，造成16人受傷，其中3人分別遭2到3度燒燙傷，傷重住進加護病房；有64歲阿嬤一家4口一起來用餐，竟遇到氣爆，阿嬤被倒下的木板砸傷，鞋都來不及穿，光著腳與家人逃出火場！

小港醫院急診室主任吳怡泰表示，大量燒燙傷患湧進急診室，醫院啟動大量傷患救護機制，動員超過30人搶救，共有15名氣爆傷患送到小港醫院，其中3人有2到3度的燒傷，燒傷面積約20到30％，傷勢較嚴重，都已進入加護病房。另有1名男性傷患送國軍高雄總醫院。

64歲陳李雪春阿嬤與兒子、媳婦及8個月大的男嬰到店裡用餐，一家四口坐下剛吃了3口，就聽到廚房內傳出瓦斯外洩的嘶嘶聲，外場一名女店員朝著廚房喊：「把瓦斯關掉！」廚房內另名女服務生回說：「我不敢關！」這時外場女服務員衝進去要關，沒想到就傳出轟然一聲巨響。

阿嬤的兒子陳先生說，爆炸發生時，廚房旁的木質隔板整個飛過來，砸到阿嬤頭部，造成她頭部血腫，8個月大的小男嬰坐在嬰兒餐椅，也被倒下的隔間木板碰撞到，他趕緊抱起小貝比，一家4口往外衝，匆忙中，阿嬤連鞋子都來不及穿，光著腳奪門而出！

44歲吳姓女子全身20％二度燒燙傷，燒燙傷集中在臉部及手腳，她躺在急診室病床上痛得哀嚎，哭喊「我會不會毀容」，旁邊一名男性傷患則不斷安慰說：「不用怕、不用怕！」

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大批傷患湧進小港醫院急診室，醫院啟動大量傷患救護機制。（記者方志賢翻攝

高雄市小港區山明路一家便當店氣爆，店內轟得一片狼藉。（記者張忠義攝）

氣爆便當店內一片狼藉。（記者張忠義攝）

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便當店氣爆，消防人員拉出瓦斯鋼瓶。（記者張忠義攝）

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