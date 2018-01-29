突然心肌梗塞昏倒 巡警CPR救中年男一命

2018-01-29 22:34

〔記者余衡／新北報導〕警民合作搶救生命！60歲張姓男子日前行經新北地方法院時，疑因心肌梗塞突然昏倒在法院前方人行道上，轄區清水派出所員警巡邏行經，發現張男失去呼吸心跳，趕緊通報119並和民眾接力對張男進行CPR，直到救護人員到場將他送醫急救，最後奇蹟似挽回張男性命。

張男家屬事後特別向警方致謝，土城警方謙虛表示，警察工作除了專注在治安及交通外，為民服務也是不容忽視的一環，員警能在執勤時迅速查覺異狀，並積極參與搶救傷患的精神相當值得肯定，是所有在職及未來的警察學習的榜樣。