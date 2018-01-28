台南破獲天九牌賭場 利用墳墓旁隱密處掩護

南市三分局警方在安南區安昌街一處鐵皮屋破獲大型天九牌職業賭場。（記者王俊忠翻攝）

2018-01-28 14:41

〔記者王俊忠／台南報導〕農曆年節前，警方掃蕩職業賭場不手軟！南市三分局警方於今天凌晨在安南區安昌街一處墓地旁的鐵皮屋破獲天九牌賭場，逮到黃姓主嫌與三十三名賭客，警方發現黃嫌已是第五次涉及賭博被逮，還利用墳墓旁的隱密場所當賭場，所幸先人庇佑警察突破賭場把風！

南市警三分局日前接獲情資指，曾涉賭多次被警方抓過的黃姓男子 （四十九歲）不知悔改，又在安南區安昌街一處三合院後方承租鐵皮屋作為天九牌職業賭場。今天凌晨3點許，前往埋伏的警方見時機成熟翻牆進入賭場查緝、逮捕33名賭客，並在現場查獲賭資台幣32萬餘元、抽頭金1萬3000多元、天九牌等證物。

警方表示，得知黃男在安昌街一帶組織賭場，派員到場情蒐、發現有把風人員，今天凌晨三點許先將把風者控制後，三分局員警與保安警察大隊霹靂小組突然闖進鐵皮屋，震驚賭場內賭客，讓在場30多位賭客嚇得不敢逃跑。

訊後，警方將賭場主持人黃男、把風者莊男依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦；其他賭客依社會秩序維護法處以行政罰款。警方表示，黃男無固定工作，三分局之前已查獲黃男涉及4次賭博，這第五次又耗費人力、物力蒐證許久，才將黃男取締到案。

南市三分局長呂世明指出，黃男多次賭博屢次被抓，可見警方執法勿枉勿縱。雖年節將至，但法律沒有假期，三分局不放過轄內任何犯罪行為，呼籲歹徒不要挑戰警方偵查及執法能力。

南市三分局警方在安南區安昌街一處鐵皮屋破獲大型天九牌職業賭場。（記者王俊忠翻攝）