單親父嘆沒能力... NET出錢封館讓弱勢童人人有新衣

NET捐贈價值新台幣50萬元NET提貨券給南投家扶中心，並完全封館讓提250名孩子自由選購喜歡的衣服。（資料照）

2018-01-26 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕為讓弱勢孩童在新年能有新衣，知名服裝品牌主富服裝股份有限公司（NET），捐贈價值新台幣50萬元NET提貨券給南投家扶中心，昨（25）日完全封館讓提250名孩子自由選購喜歡的衣服。一名擔任粗工的單親爸爸表示，因家中經濟吃緊所以女兒總穿不合身的二手褲裝，自嘆沒有能力幫孩子買新衣。

綜合媒體報導，NET提供每張2000元的提貨券，總捐助額為50萬元，提供250名孩子能自由選購新衣，今（26）日南投草屯一店封館一天，讓孩子們能不受打擾自由選購衣服。店長趙雪伶表示，今日店內11名員工全員提前上班，提供穿搭或挑選尺寸等服務，幫助受助家庭能放心且盡情挑選，而提貨券的使用期限至109年底，因此其餘時間也能前來購買。

一名獨自扶養女兒的單親爸爸表示，自己不太懂小女生的穿衣想法，平時擔任粗工，而去年受傷後對家中經濟更雪上加霜，如今看到女兒買到夢寐以求的裙子開心的模樣，讓他怨嘆自己連幫女兒買新衣的能力都沒有。

南投家扶中心主任魏季李表示，NET已連續4年提供愛心提貨券給南投家扶，每名受助兒少可獲得購衣金2000元，但因名額仍有限，因此會評估該家庭狀況並盡量讓受贈者不重覆，因此至今已累計有逾千名家扶孩童受惠。