桃園市5分局長交接 鄭文燦：不圓滿的下次再補

2018-01-25 12:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市警局今早舉行「卸、新任分局長聯合交接典禮」，桃園市５位分局長異動，原中壢警分局長廖高江調任桃園警分局長、原楊梅警分局長翁群能調任中壢警分局長、原大園警分局長劉印宮調任楊梅警分局長、大溪警分局長林信雄調任大園警分局長、高雄市楠梓警分局長陳百祿調任大溪警分局長，陳百祿過去曾任桃園市警局保安科長。

交接典禮由市長鄭文燦、局長黎文明主持並擔任監交人，5位新任分局長於宣誓後就職；鄭文燦表示，每一個人事案都經過局長、市長、署長充分溝通、討論，只要是在桃園服務過、桃園團隊的一份子，他會盡力協助爭取好的職務，讓同仁的警察生涯能發展得更好，但沒法排得很圓滿的「下次再補」，畢竟一個蘿蔔一個坑，他也沒辦法變出新的職務。

鄭文燦另也介紹桃園市警局新到任的兩位副局長吳清湖（原台南市警局副局長）、詹永茂（原桃園市警局主任秘書），以及主任秘書王鳳輝（原連江縣警局局長）。

鄭文燦表示，桃園市在治安獲得五星級的肯定，他會做基層員警福利、執法尊嚴的後盾，也感謝市議會通過繁重加給，即使警政署有不同的意見，至今都未曾間斷，警察40歲以上、2年1次健康檢查亦是全國首創，在值勤廳舍及裝備上，目前共有10個辦公廳舍正在新建或裝修，另，第一個位於觀音區的警察職務宿舍已經成立，配合社會住宅方案，正在規劃第2個警職宿舍，讓新進的、單身或是年輕家庭的警察同仁能夠入住，也列為連任後的重點工作。