「歹徒跑了嗎？」 防搶演練逼真嚇壞路人

彰化警分局今天實施金融機構防搶演練，過程逼真。（記者湯世名攝）

2018-01-24 15:37

〔記者湯世名／彰化報導〕銀行又被搶？農曆春節將至，彰化警分局今天在彰化市台灣中小企業銀行彰化分行實施金融機構防搶演練，2名戴鴨舌帽的「歹徒」分持刀槍進入銀行後立即對空鳴槍高喊「搶劫！」還喝令信行員不准亂動，正在打劫時警方據報趕抵現場，警匪發生槍戰，其中1名歹徒中彈，兩人雙雙被逮，由於演練逼真，1名路過的阿伯信以為真，頻問：「歹徒跑了嗎？」令警方哭笑不得。

演練一開始，2名歹徒衝入彰化市光復路上的台灣中小企銀彰化分行，朝天花板開槍，喝令行員不准輕舉妄動，否則要開槍，行員與洽公民眾紛紛躲避，歹徒正在搶劫時，接獲報案的彰化警分局立即派出大批員警趕往現場，雙方爆發槍戰，其中1名歹徒腿部中彈，2人旋即被制伏，現場滿是彈殼。

全部演練過程約20分鐘，過程順利逼真，彷彿電影情節，在場民眾信以為真，直到警方表示是演練，才鬆了一口氣。

彰化警分局副分局長徐芳谷表示，警方於農曆春節等重要節慶，除加強金融機構巡邏，還協調及訓練金融機構業者、從業人員處置應變能力，以強化其自我防衛能力。金融機構業者若於農曆春節期間欲進行自動櫃員機補鈔，可與警方聯繫，警方將配合業者補鈔時間，派遣警力到場安全維護。

他並呼籲，民眾在年節期間要有「財不露白」的觀念，如有提、存大量現金需求時，也可向警方提出護鈔服務。

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