台中小客車撞路邊半聯結車 2死1重傷

台中蔡姓男子駕駛的自小客車，今天凌晨在龍井茄投路撞上路邊的半聯結車，強大撞擊力將車子後方都撞到偏移。（記者陳建志翻攝）

2018-01-21 12:42

〔記者陳建志／台中報導〕台中龍井今天凌晨傳出重大死亡車禍！一輛由蔡姓男子（34歲）駕駛的小客車，行經龍井茄投路時，疑似因轉彎時車速過快，撞上違規停在在路口旁的半聯結車，因撞擊力道強大，小客車車頭幾乎全毀，蔡男和坐在副駕駛座的賴姓男子（37歲）當場死亡，後座的賴姓男子（26歲）也重傷在加護病房觀察，是否酒駕仍須進一步釐清。

這起車禍發生在今天凌晨1點37分左右，附近民眾聽到宛如爆炸聲的聲響外出察看，才發現一輛自小客車撞上停在路邊的半聯結車，因撞擊力量強大，不但將半聯結車後側撞偏移到路邊，小客車車頭也幾乎撞爛。

消防人員獲報趕到，趕緊用破壞器材將卡在駕駛座的蔡姓男子、副駕駛座的賴姓男子救出，不過兩人因傷勢嚴重，現場已無呼吸心跳，送醫急救仍不治，坐在後座的另一名賴姓男子因傷勢嚴重，送醫後仍在加護病房觀察，警方調查3人是朋友關係。

烏日分局交通組長陳鴻斌表示，初步調查蔡男駕駛的自小客車當時從茄投路161巷左轉茄投路，疑似車速過快無法順利過彎，直接撞上違規停在路口10公尺內的半聯結車，小客車駕駛是否酒駕？以及詳細肇事原因仍須進一步鑑定釐清。