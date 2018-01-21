辣妹陪唱喝到泥醉 醒來驚見褲子位置不對勁...

2018-01-21 00:10

〔記者吳政峰／台北報導〕陳姓大學生與朋友找來辣妹小蘋（化名）歡唱，眾人飲酒後，轉往旅館續攤，喝到清晨才陸續離去，徒留泥醉的小蘋隻身在房，未料陳男折返性侵不省人事的小蘋，小蘋睡到中午醒來，驚見褲子位置不對勁，懷疑受辱而報警，警方聯繫上其中一名友人，陳男輾轉得知，搶先自首，法官認為符合減刑要件，依妨害性自主罪判刑2年，緩刑5年，可免關。

陳男為大三生，今年初與6名朋友到KTV歡唱，席間找來小蘋作陪，酒過三巡，眾人喝得醉醺醺，轉戰旅館續喝，小蘋喝到掛，失去意識趴在床上睡覺，其餘人則喝到早上8點才離開旅館。

陳男走到旅館樓下，找不到隨身鑰匙，加上酒醉頻吐，身體不適，又返回房間休息，進門見小蘋泥醉，怎麼也叫不醒，竟起色心，脫下她的長褲性侵，得逞後再替她把褲子穿回去，隨即離去。

小蘋睡到中午才醒來，驚覺衣衫不整，褲子位置怪怪的，懷疑泥醉時遭人性侵，立刻報警；警方調閱監視器，認為陳男涉嫌重大，但當時不知他的身分，便電聯當時一起飲酒的其中一名友人來指認。

友人接到電話，未到警局說明，反先通知陳男，陳男研判事情大條，立刻電聯承辦員警，表明要自首，承認犯行，並與小蘋和解，分期付款賠償精神損失。

法官指出，自首可減刑，加上陳男犯後有悔意，又與小蘋和解，考量他無前科，給予緩刑自新，全案可上訴。