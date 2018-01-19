漏報王永慶遺產稅 長子王文洋抗罰勝訴定讞

2018-01-19 12:43

〔記者楊國文／台北報導〕台塑集團創辦人王永慶10年前去世，王家子女繳交多達119億遺產稅，但國稅局清查仍認定王家漏報王永慶遺產1億餘元，要求補繳該遺產稅2800多萬元，另處罰鍰2297萬元，王家二房長子王文洋提行政訴訟抗罰，主張王家已補繳該筆遺產稅，但確實不知父親有該筆1億餘元遺產，非故意漏報，最高行政法院今判王文洋勝訴定讞，王家不必繳納罰鍰。

王文洋具狀主張，台塑集團當年購買桃園科技園區土地，以王永慶名義為連帶保證人擔保借款，7年前該借貸案的債務已清償完畢，原本應將1億多元的備償擔保金返還王永慶，但渣打銀行並未通知王家有這筆款項，而是寄發補稅單到台塑，並非故意不申報或逃稅。

台北高等行政法院查出，渣打銀行在2001年7月以存證信函通知王貴雲等王家子女領取該筆1億多元款項，但王家沒領，渣打才將這筆錢提存到法院，王文洋後來輾轉收到渣打銀行通知後，曾函詢該筆1億多元的備償擔保金事宜，但渣打以保密為由，未告知王文洋。

合議庭認為，該筆1億多元備償擔保金屬於保證債務，若王家子女知情，不應該不將其列入遺產申報範圍，且王永慶財產龐大，對外的財產法律關係複雜，繼承人確有可能不知情，判王家不必繳納2297萬元罰鍰。國稅局不服，提起上訴。

最高行政法院調卷並檢視相關證據，認定王家應無故意漏報王永慶該筆1億多元遺產，仍維持北高行見解，判王文洋勝訴定讞。