代收跨國包裹賺小錢 男大生無知變毒品走私犯被逮

毒梟利用無知大學生走私14宮津海洛英。（記者楊政郡翻攝）

2018-01-18 11:45

［記者楊政郡／台中報導］這在印尼可是死罪！23歲林姓大學生被利用來走私4千萬元海洛因，林男在夜店認識「DINO KING」，之前數次幫他收包裹（內為手機）每次獲得數千元報酬，這次就代收到「乳膠枕」夾藏約14公斤海洛因，林姓學生被逮後悔莫及，檢察官依違反毒品防制條例起訴。

這是國內近期查獲最大宗國際快捷郵包走私海洛因毒品案件，市值約4千萬元，毒品藏在「乳膠枕」內空運郵寄，海關人員進行儀器查驗時，察覺真空「乳膠枕」觸感有異，移請航業調查處台中調查站偵查，翌日在台中市南區東興路接貨處，林嫌前來取貨逮捕。

林姓大學生說，是在夜店認識「DINO KING」，不但給他一支手機，當座聯絡用工作機，之前幫他領取包裹，裡面都只是手機晶片等等，他不知道裡面是毒品，直覺是非法的東西，每次都是事後才給他小利，為了賺一點小錢，不管那麼多了。

檢察官告知他這是走私一級毒品的罪，在印尼是死刑，在我國也是無期徒刑至死刑的罪，這次領貨之後，都還沒說要給他多少錢，也不清楚「DINO KING」真實姓名，後悔莫及。

檢察官審酌，被告年輕失慮欠周，並無不良紀錄，是被毒梟利用而走私毒品，犯後坦承犯行、態度良好，請法官量處適當之刑。

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