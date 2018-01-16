遊覽車業者繳不出燃料費 抱怨「因為中客不來了」

2018-01-16 14:48

［記者黃捷／台北報導］繼ETC通行費、停車費欠繳案件大執法後，行政執行署本月3日起再對欠繳汽、機車燃料稅的車主們強制執行，查封房產、車輛等手段全祭出，其中一筆積欠上百萬的遊覽車業者，見執行官前來查封，忍不住大吐口水，抱怨不是惡意不繳費，而是近1年多中國遊客減少，導致公司營運嚴重受到打擊，才會付不出錢。

士林分署統計，轄區欠繳燃料費及罰鍰案件共有2萬0374人，總金額約6050萬餘元，首波執法行動就查封不動產74筆、車輛7部，其中5部車輛更是43人座大型遊覽車，目前預計將可追回321萬餘元。

其中內湖區一名經營遊覽車旅遊的負責人欠繳上百萬，在執行官查封車輛當下，聲稱因中客減少，整體旅遊市場不景氣，「真的不是惡意不繳稅費」，他也現場繳納15萬元，並就剩餘欠費辦理分期，承諾只要公司營運好轉，一定儘速繳清，並希望政府提出振興國內旅遊的政策，幫助遊覽車業者度過寒冬。

台北分署轄內則有1萬9126人積欠燃料費及罰鍰，總金額約4374萬8565元，全國欠繳前50名大戶中就有8人；其中曾姓義務人欠繳6萬5000餘元，他名下位於新北市的土地當場就被查封，不到1週就親至台北分署繳清。

另外，新店一間駕訓班欠費23萬排名18，旗下車輛遭辦理禁止異動，負責人擔心被查封，接獲執行官通知後也立刻繳清；某工程公司負責人欠下124萬元排名第一，見執行官抵達公司查封，也立刻開支票繳清。

執行署提醒，自用車及汽、機車燃料使用費於每年7月徵收，營業汽車則於每年3、6、9、12月分四季徵收，如逾期未繳納，監理機關將會移送執行署辦理，民眾若收到各分署寄發繳款通知書，卻未於期限內繳清，存款、薪資等財產恐遭扣押，甚至連車輛、不動產都會被查封、拍賣。