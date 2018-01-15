集集綠隧驚險記 路樹倒砸毀一車

南投縣集集綠色隧道今發生1起自小客車被倒塌的路樹壓毀的意外，幸無人員傷亡。（記者謝介裕翻攝）

2018-01-15 12:14

〔記者謝介裕／南投報導〕生死一瞬間﹗

南投縣知名景點集集綠色隧道，今上午近9時許，發生1起路樹倒塌壓毀自小客車的意外，還好並無人員傷亡，據警方初步研判，該起意外疑與拖板車不慎扯斷路樹巨大枝幹有關，但確實原因仍有待進一步調查。

集集綠色隧道全長約4.5公里，兩旁皆為民國29年時期所種植的樟樹，共計有千餘棵，平均樹齡70多歲，繁茂的老樟樹枝覆蓋了整條道路，才獲「綠色隧道」之美名。

南投縣警察局集集分局今日接獲通報，指綠色隧道隘寮路段發生1起交通事故，警方火速趕往現場，結果發現1部自小客車被巨大枝幹壓毀。

據自小客車高姓駕駛表示，案發當時，尾隨滿載軍用品物料貨櫃的拖板車，沿投54線綠色隧道往集集市區方向行駛，怎料，突然赫見巨大枝幹從天而降，遂急忙放慢車速並踩煞車，導致枝幹剛好掉落壓在沒有乘客後座區上方的車頂，否則後果不堪設想，自己也被嚇出一身冷汗﹗

拖板車劉姓駕駛聲稱，他要載運軍用品物料前往集集兵整中心交貨，但並不知裝載物料的貨櫃「卡」到路樹枝幹，但意外發生後也立刻停車，並允諾對於自小客車受損部分，該負的賠償責任，絕不會逃避。