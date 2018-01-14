慣竊偷車勒贖連求輕判也敷衍 警氣罵沒救了

2018-01-14 12:33

〔記者許國楨／台中報導〕都什麼年代了還敢竊車勒贖！

陳姓男大生機車遭竊隨即接到曾姓慣竊來電，要求支付2千元才願歸還機車，男大生報警後將計就計到雙方約定地點等候，員警則埋伏在旁見曾嫌現身立即一擁而上逮人，當場人贓俱獲的他先是狡辯最後見無法再耍賴才坦認，卻如同背課文一般以平板語氣流暢說出：「希望法官輕判，給我一次機會」，毫無悔意地敷衍表現，讓員警為之氣結直呼沒救了。

警方指出，就讀台中市某科大的陳姓男大生上週晚間到東區知名影城看電影，因忘記取下鑰匙導致機車遭49歲曾嫌偷走，男大生隨即接到曾嫌來電，表示需支付2千元才願歸還機車，並相約東區某公園取款交車。

男大生不甘損失立即向第三分局東區分駐所報案，巡佐范綱貴等員指導男大生假意配合，並編排警力至約定地點埋伏，只見曾嫌蹲在對街直覺有異緊盯，不久男大生到場就看見曾嫌起身走向贓車並大聲對男大生呼喊「你是陳先生嗎？」

員警見狀隨即上前圍捕當場人贓俱獲，此時曾嫌竟脫口而出：「我是在南天宮撿到的，不是我偷的！」欲蓋彌彰狡辯之詞讓員警啼笑皆非，只是警方對於曾嫌如何得知被害人手機號碼一度百思不解，原來男大生將放有學籍資料的包包留在機車內，曾嫌輕鬆取得被害人電話後先使用公共電話撥打無人接聽，才使用自己手機，通話紀錄成為鐵證，讓曾嫌想賴也賴不掉。

警方調查，曾嫌有強盜、詐欺、傷害及多項竊盜等前科，走警局如自家廚房，筆錄最後曾嫌神情漠然，如同背課文一般以平板語氣流暢說出：「希望法官輕判，給我一次機會，我會好好工作。」毫無悔意地敷衍表現，讓在場員警為之氣結，直呼沒救了，訊後全案依恐嚇取財、竊盜等罪嫌送辦。