民宿贈品機被當「賭博機台」 律師：那娃娃機要不要抓？

2018-01-14 00:01

〔記者王捷／台南報導〕台南有民宿業者拿「小瑪莉」改裝成贈品機，都還沒啟用，警察就登門來抓，將民宿老闆送辦。律師指出，一般的賭博是要賭客拿賭金，換取更大的利益，但民宿的「贈品機」是以提供娛樂方式贈送贈品，是贈與不是賭博，如果警方依刑法268條來辦，稱民宿機台是聚賭，那麼現在流行的娃娃機難道也要抓起來嗎？

律師洪銘憲說，賭博是一種射悻性行為，也就是目的在存心取求利益，在刑法第268條規定，主觀上需視行為人是否有以營利為目的，客觀上是否有聚眾賭博或開設賭場為業，如單純為消遣或娛樂時，未必涉及賭博，需個案的事實認定，民宿提供的贈品機，不起訴的機會非常大。

另外，警方自稱依據贈品機有退幣口、有供電給不特定人士使用，因此認定是賭博機台，但光是這個並不能認定是賭博電玩，還是要了解這個玩機台的目的主觀認定是什麼，如果就如民宿業者所指，他是透過這個遊戲讓旅客取得贈品，賭博機台就不成立。

律師林仲豪則說，民宿提供的贈品機，沒有設計兌換賭金的模式，是透過遊戲的方式，將贈品贈送給消費者，雖然贈送的贈品也是有價物，但是民宿只有一台機台，而且旅客絕對也不是因為機台才會投宿，如果要辦賭博罪，那訪間的投幣夾娃娃機是不是也要取締？

有民眾得知這個消息，直呼太瞎！民眾說，如果兌換贈品也算賭博，那夜市的麻將遊戲也能換娃娃，任何有機率、兌換商品的遊戲都成為警方取締的對象，那恐怕警方會很忙！

另外，警方喬裝賭客蒐證，是常用的偵查手法，業者俗稱「釣魚」，如果業者有主動犯意，多數會依法起訴、判刑，不過，台南有件賭博案，法官認為，臥底的警員並無賭博的意思，而賭博罪是因為「對合犯」才成立，既然警員無意賭博，那麼自然業者沒有涉嫌賭博罪，最後判業者無罪。