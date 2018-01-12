國中班導嗆逼精障者之女轉學 網友怒：老師你有障礙？

2018-01-12 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名國中女生的母親是精神障礙者，她因為母親工作問題，今（12）日轉學至南投縣某國中就讀，但就在轉學第一天，班導卻以「會拖累班級期末成績」為由，逼迫這名女孩轉學，甚至說出「星期一又來上課的話，我就會對你發飆」的言論，讓網友們憤言「老師你有障礙嗎？」

受害女孩的家屬在臉書社團「爆料公社」指出，在女孩正式轉入就讀南投某國中前，報到當天就被校方以「這邊學期評語不知如何寫」刁難，要求精障女子將女兒轉回原就讀學校，但精障女子向校方表明因工作關係，早上5點就要出門，不便接送女兒到原就讀學校。

精障女子表示，出門上班時會帶著女兒到同學家，由同學母親協助將女兒帶往南投某國中上學，然而今天女兒第一天上學就哭著回家，一問之下得知，新班級中有同學怕她拖垮班級期末考平均成績，因此向導師倡議「要求她轉回去」。

這名導師竟在放學前私下與精障女子的女兒說，「怕這次段考會被你拖累，把整班的成績拉下來，你先轉回讀好一點再過來，回去跟你媽媽說一下」，女孩立刻向班導反映「但我媽媽工作時間太早無法載我」，不料導師充耳不聞，還說「星期一又來上課的話，我就會對你發飆」。

導師甚至補充，「如果你成績不好，拖累到我們班，怕你跟同學之間人際關係會發生問題。我是真的很嚴格喔，我是會體罰學生那種喔，你確定不要轉走嗎？」受害女學生家屬認為，同儕之間偶有霸凌事件，但連班導師都這副德性，「真的很悲哀」。

許多網友得知事件始末，都對這名班導師的行徑感到義憤填膺，相繼留言指出「我一定把你肉搜出來」、「這老師頭殼壞去喔」、「讓我們大家星期一的時候一人一通電話慰問關心國中校長，請教他會如何處理此事吧？」、「可惡的老師，根本不配當老師」、「成績至上的教育害死孩子」。

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