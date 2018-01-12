1/12 今彩539頭獎開出1注！大樂透頭獎、貳獎都摃龜

2018-01-12 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月12日）開獎的第107000004期大樂透，頭獎摃龜；第107000011期今彩539，頭獎開出1注，每注可得800萬元，由台北市信義區永吉路30巷117號的「瑞禧商行」開出。

第107000004期大樂透中獎號碼為：「01、07、14、22、40、45，特別號：29。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共31注獲得，每注可得6萬1616元；肆獎共78注獲得，每注可得1萬5742元；伍獎共1669注獲得，每注可得2000元；陸獎共2155注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬1776注獲得，每注可得400元；普獎共2萬9686注獲得，每注可得400元。

第107000004期49樂合彩中獎號碼為「01、07、14、22、40、45」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共90注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3531注中獎，每注可得1250元。

第107000011期今彩539中獎號碼為「01、06、11、16、37」，頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎共167注獲得，每注可得2萬元；參獎共6081注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8225注獲得，每注可獲得50元。

第107000011期39樂合彩中獎號碼為「01、06、11、16、37」，四合5注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共69注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5023注中獎，每注可得1125元。

第107000011期3星彩中獎號碼為「890」，正彩共56注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000011期4星彩中獎號碼為「7741」，正彩共7注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」