酒測高達1.15毫克！ 2越南女移工命喪酒駕車輪下

酒駕釀禍！彰化和美發生酒駕意外，自小客車駕駛也受困車內。（記者劉曉欣翻攝）

2018-01-11 14:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮9日凌晨發生自小客車追撞電動自行車的意外事故，造成3名越南女移工，其中2人送醫不治，1人輕傷，釀禍的自小客車卓姓駕駛，酒測值高達1.15毫克；而重傷不治的女移工阮氏雪，原本計畫春節返回越南，跟同樣來台工作的男友結婚，卻遭逢不測，令人傷痛！

死者阮氏雪計畫春節返鄉結婚

彰化縣和美警分局五組組長楊士漢表示，這3位越南移工9日凌晨下班，各自騎著電動自行車，準備要回宿舍，行經和美鎮和港路時，遭到卓男（35歲）自小客車追撞，騎在最前方的阮氏雪（23歲），以及緊跟在後的阮氏鈔（26歲），都被壓在車底，被拖行2、30公尺，雙雙送醫不治，阮氏秋霞（20歲）被撞到彈飛，只有輕傷。

警方指出，卓男酒駕釀禍，由於車體嚴重變形，自己也卡在車內，經救出送醫，目前仍在加護病房，有腹部出血、左腳骨折，等病情穩定再進行筆錄，酒駕肇事致人於死，涉及公共危險及過失致死罪嫌，將面臨3年以上，10年以下有期徒刑。

盼好心人助家屬來台善後

不幸命喪異邦的兩位越南女移工，其友人透露，阮氏鈔丈夫已過世，單親媽媽要養兩個小孩，都由外婆照顧；阮氏雪跟越南男友都在台灣工作，本來計畫春節回越南結婚，結果卻發生不幸；阮氏鈔與阮氏雪是同事，為了改善家計才來台灣賺錢，卻是命喪輪下，兩人在越南家屬都心急如焚，盼望有好心人士能夠協助家屬來台處理後事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒駕釀禍！彰化和美發生酒駕意外，自小客車駕駛也受困車內。（記者劉曉欣翻攝）

酒駕釀禍！兩名越南女移工命喪酒駕車輪下，肇事男酒測1.15。（記者劉曉欣翻攝）

3名越南女移工騎電動自行車返回宿舍路上，被酒駕自小客車追撞，造成兩名越南女移工不治。（記者劉曉欣翻攝）

3名越南女移工騎電動自行車返回宿舍路上，被酒駕自小客車追撞，造成兩名越南女移工不治。（記者劉曉欣翻攝）