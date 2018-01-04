議場門鎖窗戶遭破壞！ 3倍霹靂小組守立院 防318事件重演

2018-01-04 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕勞動基準法修法草案引發外界爭議，現在傳出最快下週將二、三讀。不滿修法的勞工團體也宣布8日起將夜宿立法院外抗議。不過今日（4）立院議場廁所窗戶與議場門鎖即遭到破壞，引起警政署高度關注，晚間更破天荒派出3倍霹靂小組待命戍守立法院各出入口，就怕318運動重演。

綜合媒體報導，立法院明日（5）將召開談話會，討論8日至31日的臨時會議程，外界聚焦《勞基法》修正草案，勞團更號召8日起夜宿立法院青島東路側。據《ETtoday 新聞雲》報導，有心人士因不滿民進黨團強勢修法，企圖比照318學運模式占據議場，今早有人發現議場門鎖及廁所窗戶都遭到破壞，警方目前已接獲情資了解當中。

立法院秘書長林志嘉晚間證實，上午在朝野協商後發現議場內遭到破壞，但是監視器並未拍到案發情況，無法確認是何人動手。

由於時代力量立法院黨團總召徐永明一早協商尚未開始前就出現在議場外，引發關注，民進黨立法院黨團總召柯建銘在朝野協商中詢問徐永明，早上7點到議場、要占領議場是什麼意思？他看不懂？徐永明則回應，是要拿東西準備協商，「我吃牛肉麵也要向你報備嗎？」

對此，徐永明說，不要心裡有鬼。至於是否破壞議場內窗戶或門鎖，他表示，毫無所悉。

以一般警力部署狀況而言，場外抗議由中正一分局負責，場內交給警政署保六總隊部署，若有抗議活動時，最多派出一組霹靂小組（12名幹員），分批在重點處巡邏待命。

這次破壞事件引起警政署高度關注，署長陳家欽親自下令，破天荒一次派出30至40名霹靂小組戍守立法院各出入口，人數是平常的3倍，以往從未有這個規模。就怕2014年民眾因不滿國民黨立委強行通過《海峽兩岸服務貿易協議》的委員會審查所引發的318運動再度重演。