「援交」花了40萬 這下志願役要變「義務」役了

2018-01-04 21:21

〔記者王捷／台南報導〕吳姓志願役軍人在聊天室遇到自稱「遙遙」的女生，他要到LINE後，約遙遙見面，但遙遙稱她在做投資事業，如果吳男願意投資，兩人可以見面，做什麼都可以，結果吳男1個多月來連續匯了40萬元，沒錢了還跟家人借，直到家人發覺有異，向警方報案，吳男才得知被騙，損失40萬元等同他約10個月薪水，這10個月可能要當「義務」役！

19歲吳男擔心工作難找，1年多前簽下自願役。去11月間，他放假時寂寞，在聊天室遇到一名叫遙遙的女子，他詢問對方要不要約，但遙遙拒絕，但自稱在中國有投資做生意，投資6萬可以回本12萬，讓吳男聽了很心動，立即到超商「購買點數卡」，將點數帳號密碼傳給遙遙。

不過，吳男傳了點數帳密後，就接到自稱竹聯幫的歹徒電話，要他繼續購買點數，否則要找上吳男家，吳男心想投資越多賺越多，1個月買了20萬元點數，但歹徒沒有放過他，他只好又向姊姊、妹妹各借了10萬，最後連遙遙的電話都沒接過，直到家人懷疑，他才驚覺受騙報案。

警方對吳男的說法有疑慮，認為吳男是上網援交遇到詐騙，不是假投資，警方問到他為何投資生意不匯款，而是購買點數？吳男三緘其口，也不願提供對話紀錄。

消息曝光後，連隊長官致電到分局關心，並表示會配合警方一起偵辦詐欺案，也會了解士官兵休假，是否有涉及不良場所，或違法援交一事。