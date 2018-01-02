要給媽祖教訓？ 精神病患刺傷公車司機判4年10月

2018-01-02 11:40

［記者楊政郡／台中報導］莊姓精神病患者106年6月7日在中市霧峰區搭上282路公車，原本安靜坐在駕駛座後方位置上，竟突然掏出水果刀攻擊林姓駕駛右頸部一刀，用力過猛刀柄與刀肉分離，公車駕駛因而撞上豐正路鐵欄杆，林姓司機忍痛反抗，制伏莊嫌並報警，莊嫌辯稱「媽祖」打他耳光，他要給媽祖一個教訓，台中地院依殺人未遂判4年10月，執行後另入適當場所監護4年。

判決書指出，莊男（36歲）因有精神疾病，領有重大傷病卡，106年6月7日在中市霧峰區，搭上282路中台灣公車，由林姓司機駕駛，上車後安靜的坐在駕駛座後方座位上，幾分鐘後竟突然持水果刀，朝駕駛右頸部刺過去，造成駕駛右頸後側1.5公分穿刺傷。

林姓駕駛震驚又疼痛，煞車一踩，車頭一轉撞上路旁鐵欄杆，而另一方面莊嫌因用力過猛，刀柄與刀肉斷裂分離，才無法持續攻擊，林姓駕駛在車子停下後，忍痛與莊嫌抵抗，並制伏莊嫌，警方隨後趕到逮捕莊嫌。

莊嫌經草屯療養院鑑定後，因長年疾病有慢性化、幻覺、妄想、思覺失調症，難以區別現實與幻想，事發後莊男辯稱是媽祖打他耳光，要給媽祖一個教訓，故帶刀出門，想尋找路人下手，以達到恐嚇媽祖用意。

被告雖然明白殺人會受法律制裁，案發時無法想到其他方法來解決這件事，無法分辨現實與症狀的差異，認為殺人是唯一擺脫症狀干擾的方法，審酌被告犯行及至今未與被害人和解，判處4年10月，執行後另入適當場所監護4年。