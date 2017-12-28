色警性侵報案美女 百萬和解書成鐵證

2017-12-28 10:53

〔記者楊國文／台北報導〕新北市警汐止分局員警蔡柏威（已改名蔡杰燊），被控任職中和警分局秀山派出所時受理某正妹舉報毒品案，藉口到她住處查案，再以聞到毒品味為由逼迫被害人替他口交、手淫，事後蔡員欲以100萬元和解，成為涉案鐵證；一審依強制性交罪判蔡4年6月徒刑，高等法院今二審仍依職務強制性交罪，判蔡男4年6月徒刑。可上訴。

據了解，26歲蔡員前年涉案後，改調新北市汐止警分局東山派出所，蔡員案發後以100萬與女方和解，台北地檢署因被害人不出庭，全案不起訴但職權再議，高檢署發回北檢重啟偵查，全案另移往公務員懲戒委員會，蔡員遭受休職半年處分，隨後復職。汐止警分局表示，收到判決書後，將召開考績會先將蔡員停職，依法辦理。

判決指出，蔡員前年5月接獲長相甜美的被害女子檢舉毒品案，蔡覬覦她的姿色，用LINE加為好友，傳訊探詢「妳一個人住嗎？」當晚藉故前往女子住處，以聞到毒品味、質疑吸毒為由，強迫女子替他手淫、口交，還帶走精液衛生紙團滅證。

被害女子事後向親友哭訴，擔心再被蔡員騷擾恐嚇，案發後3個月搬離住處，最後不甘受辱提告妨害性自主；北檢重啟偵查時，被害人拿出蔡與她簽署的100萬元和解書，蔡員在親筆簽名的和解書上承認性侵，成為呈堂鐵證，北院、高院均判蔡員4年6月徒刑。