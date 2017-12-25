爛男勒斃女友遺2子 死者之母爆料他另生3子

蘇嘉豪（左一）當2幼子面打死蔡姓女友。（記者項程鎮攝）

2017-12-25 17:23

〔記者項程鎮／台北報導〕30歲打零工男子蘇嘉豪，不滿蔡姓女友的LINE總有男性友人曖昧對話，竟當著2人所生2個不滿2歲孩子的面，揮拳勒斃蔡女，蔡母下午當庭爆料，指蘇男另生3子，都是前妻在養，新北地院依過失殺人致死罪判處蘇男9年徒刑，高等法院下午召開準備庭，蘇男當面向蔡女的母親說「對不起」，蔡母拒絕接受，怒斥「甚麼叫做對不起！」法官決定擇期開庭。

2017年2月12日上午5點多，從酒店下班的蔡女回家，同居男友蘇男發現她有酒味，且手機的LINE有男性友人曖昧訊息，兩人口角後，蔡女慘遭蘇男揮拳勒斃打死。

蔡母表示，2013年女兒才唸高一就在中和4號公園被蘇男誘拐，女兒陸續替蘇男生下2子，蘇男工作不穩定，從事人力派遣的粗工，在中國工作的先生回台帶女兒去中國，想讓女兒換個環境，但女兒又自己搭機回台找蘇男，先生認為女兒真的喜歡蘇男，就成全他們，不料女兒竟被打死。

蘇男辯稱自己是自首，很後悔打死蔡女，但不知道當時出拳會這麼重；蔡母怒斥蘇說謊，痛批蘇作租工，女兒瘦到只有40公斤，「怎可能不知道一拳會打死女兒？」法官建議雙方考慮賠償或採「修復式正義」等方式彌補，蘇男搖頭說家人沒辦法幫忙，蔡母則說「無法接受」，還爆料蘇曾結婚還生3個孩子，都是前妻在養小孩。