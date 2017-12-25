建商高市濫墾 147座籃球場山林成禿丘

開發後，業者剷平大片樹林。（記者蔡清華翻攝）

2017-12-25 10:58

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市仁武區觀音湖段山坡地遭不肖建商大面積濫墾開發，欲興建渡假小木屋、別墅，初估開挖面積約6萬1,650平方公尺，相當於147座籃球場，整片綠色山林被挖成禿丘，檢調傳喚4名業者，依涉犯水土保持法、竊佔等罪嫌移送法辦，蔡姓主嫌仍在逃。

橋頭地檢署檢察官楊翊妘指揮調查局人員，偕高雄市政府都市發展局、地政局、水利局等單位，於13日，兵分多路帶回涉案之彭姓、黃姓、嚴姓、曾姓男子等嫌疑人及相關證人到案，4人分別以3萬元至5萬元交保候傳。

專案小組發現，蔡嫌與觀音湖段山坡地之地主彭嫌、黃嫌共同簽訂土地合作開發計畫，蔡嫌於去年8月中旬，以從事農地開發利用之名義，申請施作供農地使用之整坡工程，經主管機關核准後，即僱用嚴嫌擔任承包商、曾嫌擔任現場臨時工。

但他們未依照核定之水土保持計畫，大肆進行開發整地、大規模開挖山壁，原本一片青翠茂密樹林遭剷平，致地表土石裸露，外觀可直接看見山丘切面，因該處山坡地緊臨道路，已影響用路人往來之安全。

經利用無人機空拍觀測，初估開挖面積約6萬1,650平方公尺，相當於147座籃球場，開挖範圍並已竊佔臺糖及其他私人所有之土地，檢察官已請相關之行政機關於近日內儘速安排現場測量、鑑界，並命行為人回復原狀。

開發前山林空照圖。（記者蔡清華翻攝）

開發整地，地表土石裸露。（記者蔡清華翻攝）