桃市消防局推「遠距教學」 掃QR CODE就可自主訓練

2017-12-19 14:10

［記者鄭淑婷／桃園報導］消防人員出入各種災害現場搶救生命，可以運用的器材高達上百種，桃園市政府消防局訓練科將「遠距教學」融入訓練，由訓練教官撰寫常用裝備器材使用腳本，再由各分隊拍攝成影片，消防人員只要透過手機掃描QR CODE，不受時間、空間限制，可以隨時隨地連結觀看、自主訓練。

訓練科長簡慈彥表示，訓練教官撰寫常用的30種救災、救護裝備使用腳本，包括器材介紹、操作、保養維護、故障排除等內容，經審核後則由各分隊及特搜人員拍攝、後製成專業影片，消防人員利用勤餘時間，只要掃描QR CODE就可觀看。

簡慈彥表示，相較於言語教授、教科書文字，影片直接以真人操作更加淺顯易懂，尤其對新進的消防人員來說，可以隨時複習所學，不受時間、空間限制。

桃園市消防局今年新進38名消防人員，為期2個月的職前訓練即將完訓，正好可運用影片隨時加深職前訓練所學，並於每日的工作上實際運用，精進救災、救護技能。