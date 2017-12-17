人妻偷吃男同事 午休一小時飆車上床

2017-12-17 00:00

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子與黃姓人妻是同一工廠的同事，林男與黃女雖都各自有家庭，但兩人卻越走越近，為了抓緊時間偷吃，兩人趁工廠午休一小時，飆車回家上床，再回工廠上班，黃女為週末能與林男雲雨，誆丈夫要「弄頭髮」，最後東窗事發，林男主動談和解，但黃女丈夫喊價40萬元未果，尋求法律途徑後，林男被依妨害家庭判7個月徒刑，可易科罰金。

工廠的員工退休，竟讓林男、黃女兩個各自有家庭的男女湊做堆，去年林男因為搭檔同事退休，改換成與黃女搭檔一起操作機台，兩人從公事聊到婚姻，最後聊上了床，林男與黃女交往時，為了避免被妻子發現，每週末就早早送妻子回老家，甚至連午休的一小時都沒浪費，趁午休飆車載黃女回家做愛，之後再回工廠上班。

黃女為了與林男私會，要配合林男妻子加班不在家的週末早上，而黃女為了找一個出門的理由，每次都誆騙丈夫，早上要去弄頭髮、回娘家等等，還常常傳「高潮了」、「只想跟你做」等挑逗的言語；林男為了擁有黃女，稱「男人都是貪心的」，要求黃女與丈夫離婚，但是黃女沒有答應，豈料兩人畸戀未果就東窗事發。

黃女的丈夫發現妻子表現異常，發現手機對話訊息以後，當場氣炸，摔壞黃女的手機，黃女趁機離家，但家人勸丈夫要考慮孩子的未來，丈夫才又聯絡黃女，當時黃女不肯承認，堅持與林男是友人關係，最後為了孩子延續婚姻才向丈夫坦白。

黃女丈夫同時也聯絡林男，要求林男賠償40萬，但林男認為30萬元就緊繃了，拜託黃女及其丈夫大人有大量，原諒他。

黃女向丈夫坦承，每次週末的「弄頭髮」都到林男家私會，依據黃女的通訊軟體對話紀錄，發現黃女與林男交往不到3個月就弄了6次「頭髮」，法官以這6次私會判林男妨害家庭，合併7個月徒刑，可易科罰金。