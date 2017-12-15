1億元保釋金來源 中信金重臣張明田羈押庭攻防焦點

2017-12-15 20:20

〔記者溫于德／台北報導〕台北檢署偵辦中信銀內湖購地弊案，認定中信金董事長室專委張明田涉不法，聲押獲准；但北院准予1億元交保，卻遭北檢二度抗告，高院今天稍早認為，北院指張與其餘重要證人無串供之餘，而未施以羈押，尚嫌率斷，今二度撤銷交保裁定，發回重裁。北院下午重開羈押庭，張保證遵照庭上「不得接觸本案其餘被告或證人」之諭知，仍盼返家。

高院上午發布新聞稿指出，購地案顧問承辦人賴一毅是關鍵證人，最清楚中信金資訊機房與行政大樓購地過程，但賴未在調查或偵查中被訊問，北院卻指賴與張絕無可能發生串供情形，而未予羈押，尚嫌率斷，要求重裁前次裁定、「1億元交保、限制出境出海與住居，每晚至派出所報到」。

北院下午重開羈押庭時，檢方強調，張明田就威鋼科技董事長陳立白在本案扮演角色，前後供述不一，同時也可能影響戴德梁行辦理購地顧問案的承辦人賴一毅證詞。

不過，張明田就陳立白部分隨即否認不法，至於賴方面說，日前已遵照庭上「不得接觸本案其餘被告或證人」之諭知，因而未接觸中信相關人等，何況是「不認識的賴一毅？」況且，賴也不可能冒著偽證罪風險，與其串證。

至於檢察官又質疑，具保人身分是高人傑，他位居中信金高層，而提供1億元保釋金的，是無董事身分又不具資歷的邱男。

張明田解釋，高雖位居中信金高層，但純粹熟識緣故才尋求幫忙，具保實與中信金無干；而邱男是阮姓友人出面借款，他事前並不清楚阮向誰借款。辯護人接著說，保釋金來源與羈押條件無關，且檢一再追查來源，無非是為證明張對中信仍有實質影響力；辯護人最後也說，即便中信因此受有損害，張的財產也已遭扣押，未來可彌補公司損失。