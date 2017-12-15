硬上恩人還拍下性愛畫面 黑道老大竟辯：她自願

2017-12-15 17:31

〔記者溫于德／台北報導〕綽號「土匪」的黑道大哥林上恩，近年來犯下槍砲、傷害或妨害自由等案遭判刑確定，不法資歷堪稱完整；現在卻又被查出「硬上」曾借錢給他的女恩人，當下又持對方手機，傳送性愛畫面給她男友，還逼被害人提分手；最後甚至載女方要到男友家當面修理，幸途中遇巡邏員警，女方才得以跳車求救。刑事一審依強制性交罪判林男4年6月刑期，其餘犯行併判1年，得易科罰金36萬，已上訴二審；民事部分則被求償近300萬元，他出庭時仍否認犯罪、不願賠償。

現年38歲的林嫌是個毒蟲，年輕屢次吸食毒品，已被判刑確定，後再因持有槍枝或妨害他人自由等事，再被定應執行刑3年10月。而前科累累的他，顯然無視國內刑法，仍計畫對女恩人圖謀不軌。

檢方起訴指出，林嫌103年12月計誘曾借款10萬幫助他的女恩人到家裡，二話不說硬上2次得逞；過程中，他還對女恩人拳腳相向對方，並持手機拍下性愛畫面、逼迫被害人須微笑，一旦不從「就要再打、打更大力」。而林男惡行不僅於此，事後還將性愛畫面傳送恩人男友，致電謊稱對方女友已與他發生性關係、決定分手，在旁的被害人遭脅迫附和。

但男友察覺女友語氣不對，預告報警，林嫌憤而逼問男友住處，載恩人要到場教訓；幸虧路途中遇到巡邏員警，恩人跳車求救。不過，林嫌仍持提款卡二度盜領、得手24萬元。

林嫌到案後，堅稱女恩人自願發生性關係，會領錢也是因為對方願意借款。

但刑事一審依據被害人前後供詞一致，加上案發當天有證人見到被害人衣衫不整、露出恐慌且懼怕表情，同時聽見性交或毆打聲音，基於林嫌毫無悔意，合議庭依強制性交罪重判4年6月刑期，另就強制、偽造私文書或詐欺取財等罪，併判1年刑期、得易科罰金36萬元；而他也已上訴二審。

至於民事部分，今天首度開庭，神色自若的林男，出庭應訊仍否認犯罪，堅稱「她主動找我發生關係」，維持刑事答辯，也否認盜領犯行，不過，都遭坐在對面的原告律師否認。

法官聽畢雙方陳述後，諭知原告律師庭後應陳報被害人工作損失、財產證明等資料，以供將來判賠時審酌。

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