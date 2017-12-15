「妙天」控詐騙近億 亞太財金3被告交保

2017-12-15 12:04

〔記者謝君臨／台北報導〕由妙天禪師創立的「財團法人釋迦牟尼佛救世基金會」，指控亞太財金顧問公司明明虧損連連，卻還以不實資料誆騙公司前景可期，誘騙基金會投資近億元，涉嫌詐欺；台北地檢署昨指揮調查局搜索亞太財金顧問公司，約談該公司前後任董事長楊岐、周武雄，以及營運長邱淑娟，檢方訊後依涉犯詐欺等罪，諭令楊50萬元，周、邱各30萬元交保，均限制出境、出海及住居。

據悉，本案無論是告訴人或被告，均大有來頭；告訴人83歲妙天禪師原名黃明亮，是妙禪劉妙如的師傅；妙天於2011年創立釋迦牟尼佛救世基金會，旨在弘揚2500年以來釋迦牟尼佛之真傳，同時致力於將禪宗正統之「印心佛法」弘傳到全世界；至於被告周武雄，則曾任高雄銀行董事長。

妙天指控，亞太財金顧問公司在基金會投資之前，已虧損上億元，卻涉嫌以不實財務報表等資料，宣稱公司前景良好，穩健獲利指日可待，誆騙基金會投資。

妙天控訴，2013年間，基金會誤信陸續投入近億元資金，不料投資後才發現，亞太財金顧問公司營運早已岌岌可危，甚至在基金會投資後的當年度，該公司又虧損1億5000萬元，累積虧損逾3億元，已超過該公司資本額，涉嫌詐欺，因此向檢調提出檢舉。

北檢昨指揮調查局北部地區機動工作站搜索亞太財金顧問公司，並以嫌疑人身分約談該公司前後任董事長楊岐、周武雄，以及營運長邱淑娟；據悉，3人應訊時均否認犯行，強調投資有賺有賠，並未以詐術行騙；檢方訊後以涉犯詐欺等罪諭令3人交保候傳，並續追查有無其他被害人遭詐，全案擴大偵辦中。