妙禪的seafood投資失利 虧千萬憤而提告

2017-12-15 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕妙禪前些日子風波不斷，他的師父妙天則因為基金會投資失利，提告亞太財金顧問股份有限公司躍上媒體版面。

《蘋果日報》報導，妙天成立財團法人釋迦牟尼佛救世基金會，2013年間以近5千萬元銀彈，投資亞太財金顧問股份有限公司，事後發現該公司經營團隊所提供的財務報表疑似不實，害他們判斷失誤，因此提出告訴。

報導指出，檢方約談亞太財金顧問股份有限公司前董事長楊岐、現任董事長周武雄、營運長邱淑娟。報導表示，3人否認有詐欺不法的犯意，檢察官訊問後，將3人以涉犯詐欺罪嫌，諭令交保候傳。