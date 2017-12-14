獨家》致命的吸引力！小三逼宮護理師 竟直闖診間

2017-12-14 00:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕簡直是電影「致命的吸引力」真實版！江姓男子在外養吳姓「小三」，吳女亟欲「逼宮」，引發江男不耐，吳女竟多次跑到擔任護理師的江妻醫院堵人談判，甚至衝進診間斥責騷擾，還假借「教官」名義在臉書上糾集江男夫妻親友，放話大家等著看這對夫妻「在醫院、在Fb繼續上演被背叛後的幸福連續劇」，經江妻憤而提告求償50萬元，新竹地院判吳姓小三需賠償10萬元。

江妻與江姓男子90年結婚，她指控，吳女明知先生已婚，竟於103年起當小三並多次發生性行為，又在104年底告知她，經她追問後，先生也坦承不諱，實令她感到遭背叛及痛苦不堪。之後吳女多次傳送電子郵件給她，意圖破壞婚姻，揚言要跟江男重修舊好；又打電話到她任職醫院，告訴同事說江男有婚外情，且屢次於夜間前往她任職醫院停車場「堵」她下班，甚至前往她工作的診間斥責、騷擾。

另外吳女使用暱稱為「教官」臉書帳號，先後向他們夫妻臉書朋友發送交友邀請，然後在今年3到6月陸續發布文字在網路上惡意攻訐她，包括「我希望不要有任何一個未婚女生再被江x欺騙，他老婆竟然還可以面不改色，人家都說物以類聚，爛的人跟爛的人在一起」、「江x的老婆只能教育她的女兒，要是老公外遇，要謝謝老公外遇讓她找到真愛」、「我想大家應該都很想看他們夫妻在醫院、在Fb繼續上演的被背叛後的幸福連續劇……，我覺得夫妻倆都是超級會演戲的人」「她同事們要的是人格及尊嚴，人家同事們要的是一個不會背叛而務實的婚姻，而不是一個會背叛買賓士給她們的老公」等。

由於江妻長期遭受精神折磨，痛苦不堪，最後忍無可忍向吳女求償50萬元。

吳女則說，江男在追求她時自稱已無婚姻之實，並提出離婚協議書證明已在進行離婚程序，她才誤信江男。事後她問江男關於小孩及房產的事情時，江男才稱希望維持現狀，說服她不要名分、繼續當小三，她才知遭欺騙。

法官認為，吳女業已破壞、干擾夫妻婚姻關係圓滿、安全及幸福的權利，並因此造成江妻在婚姻關係中感到悲憤、羞辱、沮喪、受人非議，婚姻關係中最重要的信賴關係亦因之遭到嚴重破壞，自屬情節重大，最後判賠10萬元。