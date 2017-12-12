酒駕撞人查看竟再輾過死者逃逸 賓士男遭收押

2017-12-12 16:58

［記者楊政郡／台中報導］昨（11）日傍晚江姓男子駕駛賓士轎車，行經台中市東區進德路與富榮街口時，撞上路邊施工2名工人，還輾過其中一人致死，肇事後倉皇逃逸，甚至在逮捕後還不言不慚「是過失又不是故意」，今下午檢察官依公共危險致人於死、肇事逃逸等罪聲請羈押獲准。檢方表示，江男下車查看後還開車輾過陳男身體，將研究是否構成殺人罪嫌。

台中地院法官表示，江姓嫌犯（54歲）涉刑法第185條之3第2項前段的公共危險致人於死、第185條之4的肇事逃逸等罪，嫌疑重大，有逃亡事實，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行，法官訊問後裁定羈押，未禁止接見通信。

據警方調查，江男昨天飲酒後，駕駛賓士車行經中市東區進德路與富榮街口時，撞上路邊正在施工的2名工人，更直接輾過陳姓工人身體，路人驚呼並拍打車窗要他停車，他停車查看一下，又上車猛加油門逃逸，路人看不下去，追逐圍捕這名醉漢，他又在另一路口肇事，撞及機車，員警與路人圍捕他時，他還反嗆「打我啊！」，對自己的行為毫無愧疚之心，引起公憤；江男遭逮捕到派出所後，應該比較清醒了，遂為自己辯解稱，「我是過失，又不是故意的」，警方依公共危險移送偵辦。

據目擊者說，江男撞上兩工人後，陳姓工人身體壓在車底下，路人趕緊拍打車窗要他停車，他雖停車並下車查看，突然又跑回車內，不顧陳男身體困在賓士車下，猛加油門輾壓後逃逸，陳男到醫院前已死亡。

葉姓機車騎士見狀，加催油門追上去，見江嫌在自由路與南京東路口再度肇事，被前方車輛擋住動彈不得，東區分駐所員警立即上前圍捕，江嫌就是此時直嗆警方「打我啊！」，事後酒測呼氣數值高達1.15毫克。

被江嫌撞擊僥倖活下來的吳姓工人仍住院觀察中。江嫌在東區所內，一再喃喃地說，「我是過失，又不是故意的」。

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