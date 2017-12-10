失智翁只會講「高雄...陳菊」 警憑一顆印章送他回家

2017-12-10 12:42

〔記者黃建華／高雄報導〕一名88歲的張姓老翁昨搭上計程車後，疑因失智症發作，要去哪裡都不回答，被運匠送到派出所後，也只會喃喃講著「高雄...陳菊」，所幸，警方在老翁身上找到一顆印章，總算讓這名失智老翁找到回家的路。

昨天傍晚5時許，一輛計程車停在新興分局五福二路派出所的門口，司機下車後跑進派出所向員警求助。

陳姓運匠表示，稍早在前鎮區碰到一名老翁揮手要搭車，上車後，詢問老翁要去何處？老翁口齒不清的說了目的地，陳姓駕駛以為老翁要去火車站，便載著老翁出發，沒想到到達高雄火車站後，老翁突然像當機的電腦一般，無論問他什麼，老翁不是發呆，便是喃喃自語。這可把陳姓駕駛嚇壞了，只好載著老翁在市區內到處詢問，但老翁仍然沒有反應。

陳姓運匠無奈之下，只好向警方求救。警員黃偉智、陳元宇試圖詢問老翁家住何處，但老翁喃喃自語，反覆念著「高雄….陳菊….」的回答，卻讓員警們傻眼，員警只好將老翁帶進派出所休息。但老翁沒帶錢包，也沒有其它證件，所幸員警在老翁外套的內袋中找到了一枚「張XX」的印章，趕忙循著這條線索查詢，總算查出老翁姓張，並跟家屬聯繫上。

原來這位88歲的張姓老翁患有失智症，雖與妻子同住，但老翁常自行離家，帶著印章要去銀行領錢，所幸此次碰上五福二所員警，鍥而不捨的聯繫上老翁家屬。

員警黃偉智、陳元宇更駕駛著巡邏車，將老翁護送返家。昏暗的路燈下，員警攙扶著老翁回家，寒風吹過，但在場的每個人心中，卻是滿滿的溫暖。