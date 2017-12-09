台南公車又出事 公車乘客急下車跌倒

2017-12-09 23:40

〔記者王捷／台南報導〕高中生浩浩（化名）搭府城客運公車時，疑急著下車摔出車外，造成胸椎壓迫性骨折，浩媽得知後向業者求償，但業者認為是浩浩跳車不願理賠，讓浩媽氣得到警所提告，業者得知後指出，目前已經進入法律程序，不方便多說；但希望向民眾呼籲，公車司機在路上的壓力很大，每次上路神經很緊繃，希望能互相體諒，交通局表示，會盡量居中協調，讓業者以意外險理賠浩浩。

浩浩今年12月3日搭乘府城客運公車，疑看到同學先下了車，眼看公車門要關上，自己急著趁車門關上前下車，因此跌出車外，同學見浩浩跌倒，當下跑進警所報案，但浩浩未成年，警方希望浩浩先就醫，再由家屬陪同到警所製作筆錄。

豈料，經過急診發現，浩浩疑有胸椎壓迫性骨折，浩媽又帶著浩浩掛骨科做詳細檢查，最後醫師告知，浩浩胸椎骨折，無法完全康復，浩媽得知後相當氣憤，向客運業者求償。

不過客運業者認為，浩浩疑似是跳車，因此雙方還沒有談到價錢，就出現紛爭，浩媽也帶著驗傷單到警所提告，警方指出目前雙方已經做完初步筆錄。

不過業者指出，對於浩浩個案因為進入司法程序，不願多做評論；不過通盤來說，府城客運載客率約是其他公車業者載客率的三倍，市區車流多，除要閃避車輛外，還要注意路邊是否有人招手、乘客是否要下車，不時還會遇到廟會、挖路，每位司機在車上神經都相當緊繃，一旦發生車禍或意外誰都不樂見，請民眾多給司機一些體諒。

交通局公共運輸處則指出，司機的狀況市府都了解，8日也傳出客運司機出了車禍，因為無法承受賠償壓力上吊，所有人都不願意發生意外發生，但希望業者、民眾在意外後都能互相尊重、體諒，市府也會極力居中協調，關於浩浩下車的意外，市府也會再與業者溝通，盡量以保險理賠的方式處理。