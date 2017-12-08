休息不到10小時 公車司機過勞暈厥失控撞柱

2017-12-08 15:56

〔記者王捷／台南報導〕57歲的蔡姓司機7日晚間10時許，駕駛公車時突然暈厥失去意識，暈厥時雙腳還不時抽動，但公車沒有停下來，直到撞上路邊的燈柱才停下來，蔡男獲救後，所幸只有臉部有些擦傷，他向警方供稱，感覺突然眼前一片漆黑，之後就沒有感覺了。警方對蔡男實施酒測後，也沒有酒後駕車的情勢，但交通局調查，有蔡男有過勞情勢，一定會對府城客運開罰。

台南市近兩個月內，發生的第四起公車司機不適事件，除了蔡姓司機外，另外三起公車司機身體不適，是興南客運在10月9日時，李姓司機因心律不整，在新營區衝撞對向車道釀7傷意外，送醫後救回一命。

第二起是發生在10月14日，蘇姓司機因身體不適，沿永康區鹽行新行街路邊騎樓緩慢擦撞5輛汽車受損，司機送醫急救仍不治。

第三起意外是在11月16日，府城客運戴姓女司機突然心臟病發，她用盡氣力將公車停妥路邊候車亭，送成大醫院急救，挽回生命。

第四起又是府城客運，蔡姓司機兩天班表的休息間隔不到10小時，確定是疲勞駕駛，交通局調查後指出，一定會對府城客運開罰。

台南市公共運輸處長呂獎慧說，蔡姓司機6、7日上班之間，未依《汽車運輸業管理規則》休息10小時，造成蔡某一上車即不斷打哈欠，依《公路法》可開罰9000元到9萬元。鑑於此事件對台南市公車的形象影響甚鉅，該局傾向對業者從重處罰。

警方調查，50多歲的蔡姓司機是19路公車駕駛，7日晚間從原住民會館出發，要繞行市區到終點站崑山科技大學，晚間10時18分，公車出發不到5分鐘，從平豐南下車道要左轉永華路，公車司機沒有把方向盤回正，竟直線衝撞路旁一家親子照相館。

路過民眾發現公車撞擊，趕緊打電話報警，救護員從駕駛座救出滿臉是血的蔡姓司機，經送郭綜合醫院治療，幸無大礙。這輛公車剛發車，車內沒有乘客。

警方只租，蔡男沒有酒駕，自稱公車發車後，身體感覺還好，但左轉時，眼前突然一片黑，頭腦感覺暈眩，沒有把方向盤回正，才會撞上路旁。