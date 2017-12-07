為愛走天涯？德國米其林天菜大廚 被踢爆是假的

「德國米其林天菜大廚」弗拉迪，現在被原工作餐廳——德國Kochu Karu餐廳踢爆，根本沒有米其林主廚的資格。（資料照，記者張忠義攝）

2017-12-07 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕曾經受邀至高雄Hotel Wo舉辦米其林饗宴，亦奔走台中夜市，宣稱「為愛走天涯」的「德國米其林天菜大廚」弗拉迪，現在被原工作餐廳——德國Kochu Karu餐廳踢爆，根本沒有米其林主廚的資格，僅是累積工時45小時的臨時助手。

德國男子弗拉迪（Vladimir Keller）日前曾受邀至高雄Hotel Wo，舉辦「米其林週饗宴」，受到台灣各大媒體關注，後來他打著「為愛走天涯，德國米其林天菜大廚」的名義，行遍台中各大夜市，生意相當不錯，但民眾求證於弗拉迪原就職餐廳——德國Kochu Karu米其林餐廳，該餐廳對民眾的問題表示「相當困惑」。

德國Kochu Karu米其林餐廳在回信中提到，弗拉迪從來就不是餐廳主廚，他曾於2013年3月至4月在餐廳擔任臨時助手，總工時45小時，不可能獲得米其林頭銜，再者，Kochu Karu餐廳是在2014年獲得米其林評級，當時弗拉迪根本尚未就職。

德國Kochu Karu米其林餐廳更說，從來沒有同意弗拉迪使用餐廳的米其林光環進行活動宣傳，且對台灣高雄Hotel Wo擅自使用「Kochu Karu」名義行銷表達嚴正抗議，並要求Hotel Wo撤下所有涉及「Kochu Karu」的活動文宣。

許多網友看到這則「爆料公社」的臉書貼文，都感覺到相當訝異，紛紛留言指出，「帥老外在台灣真好混」、「沒米其林沒關係，大家看你帥會做菜就買了」、「人不要臉天下無敵」、「臨時工只有洗碗掃廁所的份」、「台灣現在到處充滿詐」、「人無恥便無敵」。