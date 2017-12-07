台男友邀「泰國陳意涵」來台工作 誤入詐騙集團僅領25K

2017-12-07 11:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕外貌酷似女星陳意涵的泰女Narisa，日前來台旅遊時結識台籍林姓男友，N女在林男的邀請下來台工作，與林男被騙加入詐騙集團；由於林男僅領薪30K、N女也只拿到25K，又被集團控制行動，林男做了2天決定報案，助警破獲跨國詐騙集團。

警方指出，本月3日上午6點多，花旗二路某民宅傳出女子呼救聲，警方獲報後前往調查，發現報案者是1名28歲的林姓男子，林男向警方告知，他和他的泰籍女友在友人介紹下，在該民宅從事跨國詐騙工作，但因薪水太低又被控制行動，他不滿與老闆「虎哥」發生爭執後，決定報警救自己和女友。

警方獲報後不敢大意， 立即調查大批警力前往現場攻堅，果然順利逮捕2名台籍男子及5名泰國籍逃逸外勞，並救出林男的女友Narisa和N女的兩位泰籍女姓友人；警方表示，該詐騙集團與泰國不法份子合作，先由泰國當地歹徒打電話給泰國人，以「假檢警辦案」方式讓泰國人誤信帳戶被凍結，再誘導被害者致電台灣的機房，由台灣的泰籍逃逸外勞向被害人滙款至指定帳戶。

據了解，此次報案助警破獲跨國詐騙集團的林男，原本住在雲林，他日前結識來台旅遊的泰女Narisa後，N女回國後，兩人持續保持連絡；林男日前在友人邀約下南下高雄工作，當時友人告知他「薪水高、工作又很輕鬆」，他還特別邀N女趕快來台灣賺錢。

人在泰國N女得知訊息後，也把「好消息」告知同鄉的2名女性友人，3人上月底持觀光簽證來台後，本月1日和林男一起到高雄報到，不料竟誤入歧途，且薪水很低，才會由林男出面報警，讓警方救出他們逃離詐騙集團的魔爪。

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