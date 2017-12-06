性侵國一姪女致逃家坐檯陪酒 狼叔判刑8年半

2017-12-06 22:53

〔記者王俊忠／台南報導〕就讀中部某國中一年級的小如，在家遭叔叔阿勇強制性侵，過程還被叔叔拿瑞士刀刺傷頸部，小如後來逃學、逃家，甚至到酒店坐檯陪酒，接受感化教育時才吐露遭叔叔性侵慘事。台南高分院以阿勇罔顧倫常、性侵姪女，造成小如價值觀偏差去坐檯陪酒賺生活費，依攜帶兇器強制性交罪判阿勇8年6個月徒刑。

判決指出，98年、99年間就讀中部地區1所國中一年級的小如（化名），平日與父母住在一起，在小如讀國一的某日下午，年紀大小如約20歲的叔叔阿勇（化名）趁小如父母外出擺攤賣小吃工作、家中無人之際，進入小如住處。

阿勇明知小如還不滿14歲，在小如房間欲對她性侵，小如反抗並出手搥打狼叔，不料，阿勇變本加厲、出拳毆打姪女，使姪女倒在床上，此時，阿勇更拿出自備的瑞士刀刺向小如頸部，致小如脖子受傷流血。阿勇再利用其男性身形優勢控制小如手腳、強脫姪女衣褲，暴力性侵姪女得逞。

受到狼叔侵害的小如，從100年4月到101年7月間相繼逃學、逃家多次，與不良朋友交往，為賺生活費甚至到酒店坐檯陪酒，101年8月間進入少年輔育院接受感化教育，103年3月她主動向輔育院班導師透露在念國一時曾遭叔父性侵多次。

案經通報檢警調查起訴，一、二審審理認定阿勇暴力性侵姪女有罪。此案可上訴三審。

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