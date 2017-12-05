執行署桃園分署拍賣霸王車 男子花17800元買到5輛車

2017-12-05 11:44

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕法務部行政執行署桃園分署今舉辦「123聯合拍賣日」，早上場先拍賣因欠繳停車費的8輛霸王車，雖然天氣很冷，仍吸引不少民眾到場競標，其中一名41歲男子蕭玉磷僅以17800元就購得其中5輛車，另一輛2010年份，外型、性能仍佳的賓士車，則以85萬元售出，拍賣會9點半開始抽號碼牌，10點開始，因競價踴躍，僅半小時就結束拍賣。

以17800元購得5輛車子的蕭玉磷低調表示，透過朋友得知拍賣訊息，雖然標的車子多數都不能開，但零件拆一拆、扣除拖吊費，多少還是有點賺頭。

而此次拍賣，最受眾所矚目的賓士車放到壓軸喊價時，即有一名鄭姓男子率先喊出70萬元，令在場驚呼聲四起，經標售員表示該車有底價，鄭男再度喊價85萬元，最終標得賓士車；鄭男會後受訪無奈表示，因是該輛賓士車保證人，還欠80幾萬元貸款，未免讓自己有信用不良紀錄，「雖然知道價錢很貴，但是沒辦法」。

桃園分署11月9日起與市府交通局合作祭出專案追緝欠繳停車費大戶，多數被查扣車輛的車主經通知後已清繳欠費，最後仍有8輛車的車主未繳納或回應，其中包括欠繳停車費高居第1、達23萬餘元，在一家企業名下的Volvo轎車，及另輛2010年份，外型、性能仍佳的賓士車。

桃園分署主任行政執行官穆治平會後表示，此次拍賣總額達89萬6800元，拍賣過程順利圓滿成功，提醒民眾下午3點在桃園區中正路1195號另進行不動產及其他動產拍賣；詳細訊息可至「桃園分署」官網及臉書粉絲專頁查詢。