疑燃燒廢棄雜草 大火險吞高鐵高架橋

台灣高鐵彰化社頭路段，高架橋下發生火警，橋柱被熊熊大火包圍。（翻攝畫面）

2017-12-04 21:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣高鐵彰化社頭路段昨（3）日午間發生高架橋下火警意外，火勢一發不可收拾，大火不斷往高架橋柱燃燒，在濃濃黑煙包圍下岌岌可危，附近運動的居民發現後趕緊通報消防隊，火勢在15分鐘內熄滅。台灣高鐵表示，當下就派員巡視狀況，幸好火勢未影響列車通行；消防隊現場清查未發現相關助燃劑，質疑是附近居民燃燒廢棄物，火苗擴散所為。

社頭消防分隊表示，昨日午間獲報社頭後路巷鄰近自行車道旁發生雜草火警，趕緊派遣2部水車前往灌救，到場後發現火警現場上方為高鐵高架，當時火勢相當兇猛，燃燒面積約300平方公尺，經15分鐘不斷灌水撲滅才控制火勢，無人員受傷，清查現場時並沒發現可疑助燃物。

社頭消防分隊長黃偉良表示，火警現場有兩處面積燃燒，一處面積較小一處較大，由於地處偏僻，無果園也無農田，不排除是民眾燃燒廢棄物，火苗飛散引燃。

高鐵彰化站專員周淑娟表示，高鐵13:25分接獲火警，保全20分鐘趕抵現場時，火勢已獲控制。周淑娟說，這是彰化路段第一次接獲高架橋下火警意外，高架橋設計是採百年建築標準，雖然火勢濃煙一度猛烈，所幸高鐵橋柱未受影響，列車也正常行駛。

相關影音