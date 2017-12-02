正妹女警稱病請假3個月 被爆在扭蛋店兼差下場是...

2017-12-02 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕鐵路警察局高雄分局徐姓女警，因外型甜美，曾獲選為鐵警局形象代言人，不過卻被投訴，她在今年陸續請3個月病假，申請時坐輪椅、手扶助行器，並持診斷證明跟長官說自己不良於行，須在家休養。但她卻被發現，病假期間疑在扭蛋店兼差，多次被目擊在店內行動自如，跟客人解說。警局高層得知後，要她立刻銷假上班，但徐女拒絕並提出辭職，離職令今天生效。

《蘋果日報》報導，有民眾爆料，徐女7月聲稱自己因長時間揹槍，脊椎疼痛，必須請病假治療，不過當時有其他同事發現她上班領槍後，總是把械彈放在抽屜後上鎖，身上槍背包內根本沒有槍彈。

徐女7月先到診所開立診斷證明，申請28天病假與5天事假。假期結束，又到高雄醫學院附設醫院申請證明，在警所時坐輪椅上班，警察男友稱她「連走路都很困難」，看起來舉步維艱，因此病假獲准。

報導提到，徐女請病假期間，卻被發現在高雄漢神巨蛋一家扭蛋店顧店，與顧客互動熱絡且行動正常。有同事質疑徐女請假前拿助行器、拐杖或坐輪椅進辦公室，是在「博取同情」，請假後卻一邊打工，一邊領警職薪水，賺2份收入。

對此，鐵路警察局督察長吳家旭回應，徐女請病假後，接獲多起匿名檢舉她兼職，日前派員到扭蛋店，果然看到徐女，徐解釋店不是她開的，是幫忙大學同學，警局要求她立刻銷假上班，不過徐女當場拒絕並說要辭職，隔天就辦離職手續。而徐女病假期間每個月底薪約4萬4千元，因屬合法請假無法追討。

此外，徐女7月值班時稱因病，要男友幫忙值班檯，還由男友偽簽班表，兩人都依偽造文書罪嫌送辦。鐵警局今也已通報撤掉徐女看板與粉絲專頁的照片。