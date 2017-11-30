11/30 威力彩連26摃 下期頭獎上看9.8億 今彩539開出1注

威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2017-11-30 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月30日）開獎的第106000096期威力彩，頭獎連26摃，下期頭獎上看9.8億元。第106000286期今彩539，頭獎開出1注，可得800萬元，由高雄市鼓山區九如四路1530號1樓的「添好運彩券行」開出。

第106000096期威力彩中獎號碼為：「第一區：07、08、13、28、29、34。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共18注獲得，每注可得15萬元；肆獎共159注獲得，每注可得2萬元；伍獎共619注獲得，每注可得4000元；陸獎共4548注獲得，每注可得800元；柒獎共8088注獲得，每注可得400元；捌獎共4萬5281注中獎，每注可得200元；玖獎共6萬1131注中獎，每注可得100元；普獎共10萬3744注中獎，每注可得100元。

第106000096期38樂合彩中獎號碼為「07、08、13、28、29、34」，五合摃龜；四合共7注獲得，每注可得6萬7500元；三合共66注獲得，每注可得5750元；二合共1794注獲得，每注可得750元。

第106000286期今彩539中獎號碼為「01、22、30、31、39」，頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎共176注獲得，每注可得2萬元；參獎共5929注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬6406注獲得，每注可獲得50元。

第106000286期39樂合彩中獎號碼為「01、22、30、31、39」，四合共3注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共173注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬零78注中獎，每注可得1125元。

第106000286期3星彩中獎號碼為「359」，正彩共61注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000286期4星彩中獎號碼為「1272」，正彩共25注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」